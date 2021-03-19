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В Таиланде сократят срок карантина для иностранных туристов

В Таиланде сократят срок карантина для иностранных туристов

Правительственный центр Таиланда по борьбе с распространением COVID-19 одобрил план сокращения карантина для въезжающих в страну с 14 до десяти дней, заявил... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:33

2021-03-19T17:33

2021-03-19T17:33

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БАНГКОК, 19 мар — РИА Новости. Правительственный центр Таиланда по борьбе с распространением COVID-19 одобрил план сокращения карантина для въезжающих в страну с 14 до десяти дней, заявил пресс-секретарь центра Тхависин Висануйотхин.В проекте, предложенном советом национальной безопасности и министерством здравоохранения, написано, что новые правила начнут действовать с 1 апреля, сообщил Висануйотхин. Документ направлен на утверждение кабинета министров.План сокращения карантина предусматривает три этапа. С 1 апреля по 1 июля карантин сократится до десяти дней, а находящимся на нем разрешат посещать на территории гостиниц бассейны, фитнес-залы и приобретать продукты питания из магазинов и ресторанов, расположенных вне гостиницы.Еще с 1 апреля власти не будут требовать у прибывающих в страну справку о готовности к авиапутешествию по медицинским показателям (Fit to Fly Certificate). Остальные документы, включая страховой полис на сумму более 100 тысяч долларов и отдельное разрешение МИД Таиланда на въезд в страну, по-прежнему необходимы.С 1 июля по 1 октября, и с 1 октября до конца 2021 года карантин останется десятидневным, однако могут быть предоставлены более свободные условия лицам, прибывающим из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией."Министерство здравоохранения сделает соответствующие объявления об этом перед началом второго этапа", — сказал пресс-секретарь центра.Период карантина для вакцинированных гостей может быть уменьшен, когда в мире появится единая система взаимно признаваемых "паспортов вакцинации" или сертификатов, сообщил Висануйотхин. Содержавшееся ранее в плане предложение о сокращении периода изоляции для вакцинированных с 14 до семи дней пока центром не одобрено, добавил он."На третьем этапе, который начнется с 1 октября, в ряде регионов Таиланда карантин может быть полностью отменен. Это произойдет там, где вакцинация медработников и групп риска будет полностью завершена, и прививку поставит значительный процент населения", — сказал он.При этом Минздрав и центр по борьбе с распространением коронавирусной инфекции оставляют за собой право назначать полный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из стран с наибольшим распространением COVID-19, предупредил официальный представитель центра.

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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, бангкок, таиланд