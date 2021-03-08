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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/tailand-1600348670.html
Таиланд сократит карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов
Таиланд сократит карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов
С апреля Таиланд сократит карантин для привившихся от коронавируса иностранных туристов до семи дней, а для невакцинированных — до десяти, сообщил Минздрав... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:02
2021-03-08T16:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
таиланд
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БАНГКОК, 8 мар — РИА Новости. С апреля Таиланд сократит карантин для привившихся от коронавируса иностранных туристов до семи дней, а для невакцинированных — до десяти, сообщил Минздрав страны.Это решение приняли на заседании правительственного комитета по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, которое прошло в понедельник под председательством главы ведомства и вице-премьера Анутхина Чанвиракуна. Как отметили участники, для вакцинации во всем мире уже использовали "более 250 миллионов доз препаратов и процесс вакцинации продолжается"."Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющих справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавших отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней", — поясняется в документе.Иностранные туристы без свидетельства о вакцинации, но со справкой об отсутствии заражения (анализ необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд) проведут на карантине десять дней. Граждане Таиланда, имеющие свидетельство о вакцинации, — семь дней при двух отрицательных анализах на территории государства.Новые правила начнут действовать с апреля 2021 года — конкретная дата в документе не указана.Кроме того, участники заседания рекомендовали властям рассмотреть возможность с 1 октября отменить карантин в тех регионах Таиланда, где вакцинацию медперсонала, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска провели на 70%.Принятые на заседании решения должны утвердить на еженедельном заседании правительственного центра по борьбе с распространением коронавируса и заседании кабинета министров Таиланда.Он добавил, что комитет по инфекционным заболеваниям и другие правительственные органы рассматривают вопрос введения в Таиланде паспортов вакцинации."Паспорт вакцинации, возможность выпуска которого мы сейчас рассматриваем, во многом позволит обеспечить спокойствие как среди граждан страны, так и наших иностранных гостей и сможет стать одним из факторов постепенного возвращения к нормальной жизни", — сказал министр.Сейчас все иностранцы и граждане Таиланда, въезжающие в страну из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин в специальных учреждениях. Ограниченное количество людей, в основном тайских госслужащих, в это время находятся в бесплатных государственных центрах. Большинство возвращающихся на родину тайцев и почти все иностранцы пользуются услугами платных "альтернативных карантинных центров" — чаще всего оборудованных для этого гостиниц. Домашний карантин в Таиланде не предусмотрен.
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600058544.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, таиланд

Таиланд сократит карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов

14:02 08.03.2021 (обновлено: 16:03 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 8 мар — РИА Новости. С апреля Таиланд сократит карантин для привившихся от коронавируса иностранных туристов до семи дней, а для невакцинированных — до десяти, сообщил Минздрав страны.
Это решение приняли на заседании правительственного комитета по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, которое прошло в понедельник под председательством главы ведомства и вице-премьера Анутхина Чанвиракуна. Как отметили участники, для вакцинации во всем мире уже использовали "более 250 миллионов доз препаратов и процесс вакцинации продолжается".
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"Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющих справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавших отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней", — поясняется в документе.
Иностранные туристы без свидетельства о вакцинации, но со справкой об отсутствии заражения (анализ необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд) проведут на карантине десять дней. Граждане Таиланда, имеющие свидетельство о вакцинации, — семь дней при двух отрицательных анализах на территории государства.
Новые правила начнут действовать с апреля 2021 года — конкретная дата в документе не указана.
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Кроме того, участники заседания рекомендовали властям рассмотреть возможность с 1 октября отменить карантин в тех регионах Таиланда, где вакцинацию медперсонала, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска провели на 70%.
Принятые на заседании решения должны утвердить на еженедельном заседании правительственного центра по борьбе с распространением коронавируса и заседании кабинета министров Таиланда.

"Какой смысл продолжать локдауны после вакцинации, в чем тогда смысл самой вакцинации? <...> Раз мы вакцинируемся, мы должны рассматривать возможности открытия страны", — сказал Чанвиракун.

Он добавил, что комитет по инфекционным заболеваниям и другие правительственные органы рассматривают вопрос введения в Таиланде паспортов вакцинации.
"Паспорт вакцинации, возможность выпуска которого мы сейчас рассматриваем, во многом позволит обеспечить спокойствие как среди граждан страны, так и наших иностранных гостей и сможет стать одним из факторов постепенного возвращения к нормальной жизни", — сказал министр.
Сейчас все иностранцы и граждане Таиланда, въезжающие в страну из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин в специальных учреждениях. Ограниченное количество людей, в основном тайских госслужащих, в это время находятся в бесплатных государственных центрах. Большинство возвращающихся на родину тайцев и почти все иностранцы пользуются услугами платных "альтернативных карантинных центров" — чаще всего оборудованных для этого гостиниц. Домашний карантин в Таиланде не предусмотрен.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТаиланд
 
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