https://ria.ru/20210319/son-1601931280.html
Психиатр рассказал, как пандемия повлияла на качество сна
Психиатр рассказал, как пандемия повлияла на качество сна
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич во Всемирный день сна рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:36
2021-03-19T10:36
2021-03-19T10:40
россия
борис менделевич
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общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич во Всемирный день сна рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как засыпать быстрее и лучше высыпаться.Всемирный день сна в 2021 году выпадает на 19 марта."По ряду предварительных исследований пандемия не прошла бесследно и повлияла на качество сна. По одним данным, число жалоб на бессонницу выросло примерно на 40%. Другие ученые отмечают, что почти четверть участников опросов стали чаще видеть кошмары и просыпаться по ночам от плохих снов", - рассказал Менделевич.Он пояснил, что с точки зрения физиологии и психологии воздействие сна и стресса друг на друга достаточно велико.В целом, по словам Менделевича, проблемы со сном представляют собой распространенную жалобу, как и жалобы на головную боль."Согласно ряду опросов, треть населения страдает от данного недуга. При этом к врачу люди, страдающие проблемами сна, как правило, обращаются только когда появляются серьезные последствия", - заметил парламентарий.Он также сказал, что ставить человеку диагноз возможно, когда проблемы со сном возникают минимум три раза в неделю.По его словам, последствия бессонницы могут быть достаточно серьезными. "От снижения скорости мышления до появления хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - пояснил он. При этом лечение бессонницы зависит от причин, и может быть как медикаментозным, так и включать психотерапию.Менделевич отметил, что нормой для детей и молодых людей считается засыпание в течение 20 минут, а для взрослых – около 30 минут. "Жалобы на раннее пробуждение принято считать клинически значимыми, если есть факт подъема минимум за 30 минут до желаемого времени", - добавил он.Эксперт подчеркнул, что расстройствами сна страдают люди разных возрастов. При этом инсомнии чаще подвержены подростки и люди старшего поколения.Также врач рекомендовал всем придерживаться основных правил, которые помогут улучшить качество сна и ускорить процесс засыпания."Засыпать и просыпаться надо в одно и тоже время, даже на выходных или в отпуске. Проветривать комнату перед сном, не использовать гаджеты хотя бы за 30 минут до сна, отказаться от употребления веществ, влияющих на работу головного мозга, к примеру, кофе. Также рекомендую последний прием пищи организовать за два-три часа до сна", - сказал Менделевич.
https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html
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россия, борис менделевич, госдума рф, общество
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Депутат Госдумы
, врач-психиатр Борис Менделевич
во Всемирный день сна рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как засыпать быстрее и лучше высыпаться.
Всемирный день сна в 2021 году выпадает на 19 марта.
"По ряду предварительных исследований пандемия не прошла бесследно и повлияла на качество сна. По одним данным, число жалоб на бессонницу выросло примерно на 40%. Другие ученые отмечают, что почти четверть участников опросов стали чаще видеть кошмары и просыпаться по ночам от плохих снов", - рассказал Менделевич.
Он пояснил, что с точки зрения физиологии и психологии воздействие сна и стресса друг на друга достаточно велико.
"Стресс может отрицательно повлиять на качество и продолжительность сна, в свою очередь недостаточный сон способен повысить уровень стресса. Не секрет, что пандемия, в особенности режим самоизоляции, помимо проблем со сном в части случаев спровоцировала еще и иные расстройства, в частности, посттравматическое стрессовое, генерализированное тревожное, соматоформные и другие", - поделился психиатр.
В целом, по словам Менделевича, проблемы со сном представляют собой распространенную жалобу, как и жалобы на головную боль.
"Согласно ряду опросов, треть населения страдает от данного недуга. При этом к врачу люди, страдающие проблемами сна, как правило, обращаются только когда появляются серьезные последствия", - заметил парламентарий.
Он также сказал, что ставить человеку диагноз возможно, когда проблемы со сном возникают минимум три раза в неделю.
По его словам, последствия бессонницы могут быть достаточно серьезными. "От снижения скорости мышления до появления хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - пояснил он. При этом лечение бессонницы зависит от причин, и может быть как медикаментозным, так и включать психотерапию.
Менделевич отметил, что нормой для детей и молодых людей считается засыпание в течение 20 минут, а для взрослых – около 30 минут. "Жалобы на раннее пробуждение принято считать клинически значимыми, если есть факт подъема минимум за 30 минут до желаемого времени", - добавил он.
Эксперт подчеркнул, что расстройствами сна страдают люди разных возрастов. При этом инсомнии чаще подвержены подростки и люди старшего поколения.
Также врач рекомендовал всем придерживаться основных правил, которые помогут улучшить качество сна и ускорить процесс засыпания.
"Засыпать и просыпаться надо в одно и тоже время, даже на выходных или в отпуске. Проветривать комнату перед сном, не использовать гаджеты хотя бы за 30 минут до сна, отказаться от употребления веществ, влияющих на работу головного мозга, к примеру, кофе. Также рекомендую последний прием пищи организовать за два-три часа до сна", - сказал Менделевич.