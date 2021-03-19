https://ria.ru/20210319/son-1601931280.html

Психиатр рассказал, как пандемия повлияла на качество сна

Психиатр рассказал, как пандемия повлияла на качество сна

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич во Всемирный день сна рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:36

2021-03-19T10:36

2021-03-19T10:40

россия

борис менделевич

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич во Всемирный день сна рассказал, что пандемия повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как засыпать быстрее и лучше высыпаться.Всемирный день сна в 2021 году выпадает на 19 марта."По ряду предварительных исследований пандемия не прошла бесследно и повлияла на качество сна. По одним данным, число жалоб на бессонницу выросло примерно на 40%. Другие ученые отмечают, что почти четверть участников опросов стали чаще видеть кошмары и просыпаться по ночам от плохих снов", - рассказал Менделевич.Он пояснил, что с точки зрения физиологии и психологии воздействие сна и стресса друг на друга достаточно велико.В целом, по словам Менделевича, проблемы со сном представляют собой распространенную жалобу, как и жалобы на головную боль."Согласно ряду опросов, треть населения страдает от данного недуга. При этом к врачу люди, страдающие проблемами сна, как правило, обращаются только когда появляются серьезные последствия", - заметил парламентарий.Он также сказал, что ставить человеку диагноз возможно, когда проблемы со сном возникают минимум три раза в неделю.По его словам, последствия бессонницы могут быть достаточно серьезными. "От снижения скорости мышления до появления хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - пояснил он. При этом лечение бессонницы зависит от причин, и может быть как медикаментозным, так и включать психотерапию.Менделевич отметил, что нормой для детей и молодых людей считается засыпание в течение 20 минут, а для взрослых – около 30 минут. "Жалобы на раннее пробуждение принято считать клинически значимыми, если есть факт подъема минимум за 30 минут до желаемого времени", - добавил он.Эксперт подчеркнул, что расстройствами сна страдают люди разных возрастов. При этом инсомнии чаще подвержены подростки и люди старшего поколения.Также врач рекомендовал всем придерживаться основных правил, которые помогут улучшить качество сна и ускорить процесс засыпания."Засыпать и просыпаться надо в одно и тоже время, даже на выходных или в отпуске. Проветривать комнату перед сном, не использовать гаджеты хотя бы за 30 минут до сна, отказаться от употребления веществ, влияющих на работу головного мозга, к примеру, кофе. Также рекомендую последний прием пищи организовать за два-три часа до сна", - сказал Менделевич.

https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html

https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html

https://ria.ru/20200506/1571015480.html

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россия, борис менделевич, госдума рф, общество