https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

Убыточная гуманность. Что ждет собак после исчезновения с улиц

Убыточная гуманность. Что ждет собак после исчезновения с улиц

Еще больше года назад все регионы страны должны были перейти на новую систему работы с бездомными животными, согласно которой собак стерилизуют, вакцинируют и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T08:00

2021-03-19T08:00

2021-03-19T11:08

собаки

бездомные животные

нижний новгород

владимир бурматов

москва

ульяновск

животные

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Мария Семенова. Еще больше года назад все регионы страны должны были перейти на новую систему работы с бездомными животными, согласно которой собак стерилизуют, вакцинируют и выпускают назад на улицы. Однако многие муниципалитеты недовольны и ратуют за право безвозвратного отлова — зачастую это означает массовую эвтаназию. Почему гуманные методики плохо приживаются в местных реалиях, разбиралось РИА Новости."Быстрая и безболезненная смерть"В большинстве регионов России бездомных кошек и собак либо умерщвляли, либо пожизненно содержали в приютах, порой в ужасных условиях. Но в некоторых городах, например Санкт-Петербурге, практиковали ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания). В январе 2020-го вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными" — и теперь примеру Северной столицы обязаны последовать все.Однако такая гуманизация в некоторых субъектах вызвала недовольство: подписывают петиции за возврат эвтаназии, жители жалуются, что улицы наводнили стаи бродячих собак. Пятнадцатого марта три депутата Госдумы от партии "Единая Россия" представили поправки в закон, предполагающие полный отказ от ОСВВ."Данная процедура удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения", — говорится в пояснительной записке. Депутаты также заявили, что программу ОСВВ опробовали во многих странах и в итоге признали неэффективной."Даже предварительная вакцинация не даст гарантии того, что через три года (а именно это максимальный срок действия вакцины) данные особи не подвергнутся заболеваниям, переходящим в эпидемию", — указывают парламентарии. В качестве альтернативы они предложили "быструю и безболезненную смерть".Это вызвало протесты зоозащитников и бурное возмущение в соцсетях. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что документ будет отозван.Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заверил РИА Новости, что "ни этот законопроект, ни другие инициативы, возвращающие умерщвление животных, комитет никогда не поддержит".Злой сторожВладимир Гройсман — руководитель ООО "Зоозащита-НН", которое с 2014 года занимается возвратным отловом бродячих животных в Нижнем Новгороде. Это второй регион в России, организовавший контроль численности дворняг посредством ОСВВ. В Санкт-Петербурге программу реализуют с 2005-го.В Нижнем Новгороде бродячих собак отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, после чего около 60% возвращаются обратно на улицы. В ухо дворнягам вставляют клипсу. В центре задерживаются те, у кого есть шансы обрести семью, — питомцы небольшого размера с покладистым характером. Не выпускают и агрессивных псов — они остаются в вольерах пожизненно, если только их не возьмут в качестве сторожей, наводящих ужас на всю округу."Агрессивная собака — это не та, которая залаяла, когда человек замахнулся на нее зонтиком. Животных тестируют на немотивированную агрессию — таких меньше процента. А 15-18% пристраиваются", — уточняет Гройсман."Невозможно уничтожить всех"Владимир Бурматов подчеркивает: в 2020-м впервые снизилось число покусов людей бродячими собаками — на 12%. "Мы наблюдаем за этим показателем с 2015-го: раньше он либо не менялся, либо рос. Отстрел животных не дает эффекта, потому что остальные плодиться не перестают. Убейте двух взрослых особей — а в это время под забором подрастет восемь их щенков", — аргументирует парламентарий.Гройсман уверен: там, где есть кормовая база, всегда будут бездомные собаки. "Их невозможно уничтожить. Это давно доказано биологами: популяции способны к самовосстановлению. Когда есть угроза исчезновения, идет взрывной рост. Перед Олимпиадой-80 в Москве по указанию политбюро истребили, как тогда думали, бездомных собак полностью. На это потратили кучу денег. Через два года в столице было в полтора раза больше животных", — приводит пример эксперт.Руководитель "Зоозащиты" объясняет, что благодаря стерилизации популяция бродячих псов сокращается в разы. Безвозвратный отлов дает гораздо более скромные результаты. "До 2014-го в Нижегородской области было 15 тысяч безнадзорных животных, сейчас в четыре раза меньше. Раньше были смертельные случаи покусов людей. После введения программы — ни одной травмы даже средней степени тяжести, которую нанесли животные без хозяина. Количество покусов сократилось шестикратно", — замечает Гройсман.Еще одна важная особенность ОСВВ — предотвращение эпидемий. "В прежние годы в области постоянно вводили карантины по бешенству. Теперь — ни одного. В город заходят больные бешенством лисы, с ними дерутся бездомные собаки, но они привиты и не распространяют болезнь. А надо понимать, что бешенство у людей не лечится", — говорит руководитель "Зоозащиты"."А не работают на самом деле они"Однако факт остается фактом: во многих регионах ратуют за возвращение эвтаназии. Объясняют просто: собак на улицах стало больше и они чаще нападают на людей. Страдают от стай дворняг в Тамбове. Создали петицию за усыпление псов в Астрахани. Увеличилось число нападений животных в Ульяновске. В Петропавловске-Камчатском и вовсе от укусов погиб ребенок.Владимир Бурматов отмечает, что в субъектах, где закон исполняют, нет ни проблем с нападениями животных, ни эпидемий бешенства. "Сократили популяцию, не умертвив ни одной бездомной собаки. А вот из регионов, где сформировался коррумпированный, криминальный, близкий к местным властям бизнес, мы слышим, что закон надо изменить. Этого не будет", — подчеркнул Бурматов.Гройсман добавляет: "Там, где работают с частными организациями, благотворительными фондами, все нормально. А если чиновники пытаются замкнуть бюджетные деньги на себя, ничего хорошего не происходит"."Дешевле один раз построить приют"Главный аргумент сторонников эвтаназии — отсутствие приютов и бюджетных средств на то, чтобы их строить. Здание нужно не только для содержания животных, ожидающих пристройства в добрые руки. Чтобы стерилизовать и вакцинировать дворняг, необходимо помещение, через которое за год сможет пройти несколько тысяч особей."Основная отговорка: построить приюты безумно дорого. Это вранье. На город-миллионник хватает помещения за 25 миллионов рублей. Санкт-Петербург и вовсе обходится частными приютами — там объявили два тендера на 5,5 и 6,5 миллиона рублей. Это покрывает потребность шестимиллионного города", — подсчитывает Гройсман."В прошлом году муниципалитет заключал договор на умерщвление пяти тысяч собак, в этом — на пять с половиной. Как же количество выросло, если вы перебили всех? Многие города ежегодно тратят по двадцать миллионов на отстрел — постройте лучше один приют", — говорит Владимир Бурматов."Не выход"Впрочем, депутат признает: пока пунктов содержания недостаточно. "Мы оцениваем то, что есть, как четверть необходимого".Руководитель благотворительных программ фонда помощи животным "РЭЙ" Лидия Кондрашова напоминает, что во многих приютах четвероногие содержатся в неудовлетворительных условиях. Хотя дело не только в этом.Но периодически возникающие одиозные предложения демонстрируют: гуманность пока слишком дорога для регионов России.

https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html

https://ria.ru/20200311/1568397067.html

https://ria.ru/20201204/veterinar-1587539786.html

https://ria.ru/20201211/sobaka-1588646182.html

нижний новгород

москва

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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