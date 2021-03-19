Спутниковые снимки Сибири озадачили НАСА. Ученый объясняет, что не так
© NASA / EOS Project Science OfficeРека Марха в Якутии. 29 октября 2020. Снимок со спутника
© NASA / EOS Project Science Office
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. На сайте Обсерватории Земли НАСА опубликовали снимки арктической части Сибири, сделанные спутником Landsat 8. На них — река Марха, берега которой расчерчены странными ломаными и волнообразными линиями и узорами. Причем в зависимости от времени года эти полосы и спирали меняются. Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих необычный феномен.
Контрастные полосы
На странный рельеф местности по обе стороны Мархи специалисты НАСА обратили внимание в феврале. На спутниковых снимках были отчетливо видны необычные узоры на поверхности Земли, вокруг холмов.
Узкие петли закручивались от вершины и спускались по склонам. Однако чем ближе к берегу реки, тем узоры менее различимы.
Исследователи подняли все изображения этой зоны, сделанные с 2013 года, когда спутник Landsat 8 вывели на орбиту, и обнаружили, что в зависимости от времени года узоры немного меняются — зимой становятся более контрастными.
© NASA / EOS Project Science OfficeИзображения области реки Мархи, полученные со спутника. Слева направо — снимки, сделанные в июле 2019-го, сентябре 2016-го и октябре 2020 года
© NASA / EOS Project Science Office
Изображения области реки Мархи, полученные со спутника. Слева направо — снимки, сделанные в июле 2019-го, сентябре 2016-го и октябре 2020 года
Вечно холодные почвы
Одно из возможных объяснений этого феномена — многолетняя мерзлота. В той части Среднесибирского плоскогорья, где протекает река Марха, мощность вечномерзлого слоя достигает 1500 метров. Летом его небольшие участки ненадолго оттаивают, затем вновь замерзают, и на поверхности формируется волнообразный рельеф — так называемые узорчатые почвы.
Скорее всего, на берегах Мархи из-за криотурбации (периодического оттаивания и замерзания) смешиваются разные слои грунта, полагают геоморфологи.
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Оттенок арктической почвы — более темный или светлый — зависит от соотношения органического и минерального материала. Узоры формируются в том числе благодаря мелкому кустарнику, лишайнику и мху.
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Лед и пламя
У российских специалистов другая точка зрения. Заместитель директора по науке Института земной коры РАН доктор геолого-минералогических наук Алексей Иванов сказал РИА Новости, что гипотезы, опубликованные на сайте НАСА, не кажутся ему правдоподобными.
"Американские исследователи рассуждают о вечной мерзлоте. Конечно, она там есть, но дело совсем не в ней. В этой части Сибири 250 миллионов лет назад часто извергались так называемые щитовые вулканы. Лава растекалась очень далеко, поток за потоком. Со временем из-за выветривания сформировался такой ступенчатый рельеф. В геологии это называют траппами — от шведского слова со значением "лестница". Каждая полоса на снимке — граница одного или нескольких лавовых потоков", — отмечает ученый.
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Сибирская трапповая провинция
Подобный рельеф встречается не только в Сибири. В Индии есть гигантские Деканские траппы, в Южной Америке — траппы в провинции Парана. Правда, там вулканы извергались значительно позже, чем в Сибири, — примерно 65 и 130 миллионов лет назад.
Сибирские же траппы были активны в конце пермского и начале триасового периодов, когда, как считают ученые, произошло крупнейшее вымирание животных в истории.
Как показал анализ отложений вулканических пород в районе реки Тунгуски (эта территория также относится к Сибирским траппам), лава нагрела осадочные породы, и в атмосферу выделилось столько парниковых газов, что почти все живое на Земле погибло. Это один из ключевых моментов в эволюции нашей планеты.
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