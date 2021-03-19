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https://ria.ru/20210319/sibir-1601832448.html
Спутниковые снимки Сибири озадачили НАСА. Ученый объясняет, что не так
Спутниковые снимки Сибири озадачили НАСА. Ученый объясняет, что не так
На сайте Обсерватории Земли НАСА опубликовали снимки арктической части Сибири, сделанные спутником Landsat 8. На них — река Марха, берега которой расчерчены... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:00
2021-03-19T07:59
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. На сайте Обсерватории Земли НАСА опубликовали снимки арктической части Сибири, сделанные спутником Landsat 8. На них — река Марха, берега которой расчерчены странными ломаными и волнообразными линиями и узорами. Причем в зависимости от времени года эти полосы и спирали меняются. Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих необычный феномен.Контрастные полосыНа странный рельеф местности по обе стороны Мархи специалисты НАСА обратили внимание в феврале. На спутниковых снимках были отчетливо видны необычные узоры на поверхности Земли, вокруг холмов.Узкие петли закручивались от вершины и спускались по склонам. Однако чем ближе к берегу реки, тем узоры менее различимы.Исследователи подняли все изображения этой зоны, сделанные с 2013 года, когда спутник Landsat 8 вывели на орбиту, и обнаружили, что в зависимости от времени года узоры немного меняются — зимой становятся более контрастными.Вечно холодные почвыОдно из возможных объяснений этого феномена — многолетняя мерзлота. В той части Среднесибирского плоскогорья, где протекает река Марха, мощность вечномерзлого слоя достигает 1500 метров. Летом его небольшие участки ненадолго оттаивают, затем вновь замерзают, и на поверхности формируется волнообразный рельеф — так называемые узорчатые почвы.Впрочем, авторы статьи, опубликованной на сайте Обсерватории Земли НАСА, отмечают, что, как правило, узорчатые почвы выглядят немного иначе, не образуют такие крупные спирали. Скорее всего, на берегах Мархи из-за криотурбации (периодического оттаивания и замерзания) смешиваются разные слои грунта, полагают геоморфологи.Оттенок арктической почвы — более темный или светлый — зависит от соотношения органического и минерального материала. Узоры формируются в том числе благодаря мелкому кустарнику, лишайнику и мху.Еще один возможный фактор — эрозия. То, что мы видим на снимках, похоже на рисунок осадочных пород. Темные полосы — это возвышенности, светлые — пологие места. Зимой это лучше заметно со спутника, указывает сотрудник Геологической службы США Томас Крэффорд.Лед и пламяУ российских специалистов другая точка зрения. Заместитель директора по науке Института земной коры РАН доктор геолого-минералогических наук Алексей Иванов сказал РИА Новости, что гипотезы, опубликованные на сайте НАСА, не кажутся ему правдоподобными."Американские исследователи рассуждают о вечной мерзлоте. Конечно, она там есть, но дело совсем не в ней. В этой части Сибири 250 миллионов лет назад часто извергались так называемые щитовые вулканы. Лава растекалась очень далеко, поток за потоком. Со временем из-за выветривания сформировался такой ступенчатый рельеф. В геологии это называют траппами — от шведского слова со значением "лестница". Каждая полоса на снимке — граница одного или нескольких лавовых потоков", — отмечает ученый.Подобный рельеф встречается не только в Сибири. В Индии есть гигантские Деканские траппы, в Южной Америке — траппы в провинции Парана. Правда, там вулканы извергались значительно позже, чем в Сибири, — примерно 65 и 130 миллионов лет назад.Сибирские же траппы были активны в конце пермского и начале триасового периодов, когда, как считают ученые, произошло крупнейшее вымирание животных в истории.Как показал анализ отложений вулканических пород в районе реки Тунгуски (эта территория также относится к Сибирским траппам), лава нагрела осадочные породы, и в атмосферу выделилось столько парниковых газов, что почти все живое на Земле погибло. Это один из ключевых моментов в эволюции нашей планеты.
https://ria.ru/20170704/1497781111.html
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Спутниковые снимки Сибири озадачили НАСА. Ученый объясняет, что не так

08:00 19.03.2021
 
© NASA / EOS Project Science OfficeРека Марха в Якутии. 29 октября 2020. Снимок со спутника
Река Марха в Якутии. 29 октября 2020. Снимок со спутника - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© NASA / EOS Project Science Office
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. На сайте Обсерватории Земли НАСА опубликовали снимки арктической части Сибири, сделанные спутником Landsat 8. На них — река Марха, берега которой расчерчены странными ломаными и волнообразными линиями и узорами. Причем в зависимости от времени года эти полосы и спирали меняются. Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих необычный феномен.

Контрастные полосы

На странный рельеф местности по обе стороны Мархи специалисты НАСА обратили внимание в феврале. На спутниковых снимках были отчетливо видны необычные узоры на поверхности Земли, вокруг холмов.
Узкие петли закручивались от вершины и спускались по склонам. Однако чем ближе к берегу реки, тем узоры менее различимы.
Исследователи подняли все изображения этой зоны, сделанные с 2013 года, когда спутник Landsat 8 вывели на орбиту, и обнаружили, что в зависимости от времени года узоры немного меняются — зимой становятся более контрастными.
© NASA / EOS Project Science OfficeИзображения области реки Мархи, полученные со спутника. Слева направо — снимки, сделанные в июле 2019-го, сентябре 2016-го и октябре 2020 года
Снимки со спутника области реки Мархи в разные времена года - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© NASA / EOS Project Science Office
Изображения области реки Мархи, полученные со спутника. Слева направо — снимки, сделанные в июле 2019-го, сентябре 2016-го и октябре 2020 года

Вечно холодные почвы

Одно из возможных объяснений этого феномена — многолетняя мерзлота. В той части Среднесибирского плоскогорья, где протекает река Марха, мощность вечномерзлого слоя достигает 1500 метров. Летом его небольшие участки ненадолго оттаивают, затем вновь замерзают, и на поверхности формируется волнообразный рельеф — так называемые узорчатые почвы.
Впрочем, авторы статьи, опубликованной на сайте Обсерватории Земли НАСА, отмечают, что, как правило, узорчатые почвы выглядят немного иначе, не образуют такие крупные спирали.
Скорее всего, на берегах Мархи из-за криотурбации (периодического оттаивания и замерзания) смешиваются разные слои грунта, полагают геоморфологи.
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Оттенок арктической почвы — более темный или светлый — зависит от соотношения органического и минерального материала. Узоры формируются в том числе благодаря мелкому кустарнику, лишайнику и мху.
Еще один возможный фактор — эрозия. То, что мы видим на снимках, похоже на рисунок осадочных пород. Темные полосы — это возвышенности, светлые — пологие места. Зимой это лучше заметно со спутника, указывает сотрудник Геологической службы США Томас Крэффорд.
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Лед и пламя

У российских специалистов другая точка зрения. Заместитель директора по науке Института земной коры РАН доктор геолого-минералогических наук Алексей Иванов сказал РИА Новости, что гипотезы, опубликованные на сайте НАСА, не кажутся ему правдоподобными.
"Американские исследователи рассуждают о вечной мерзлоте. Конечно, она там есть, но дело совсем не в ней. В этой части Сибири 250 миллионов лет назад часто извергались так называемые щитовые вулканы. Лава растекалась очень далеко, поток за потоком. Со временем из-за выветривания сформировался такой ступенчатый рельеф. В геологии это называют траппами — от шведского слова со значением "лестница". Каждая полоса на снимке — граница одного или нескольких лавовых потоков", — отмечает ученый.
CC BY-SA 3.0 / Kaidor / Сибирская трапповая провинция
Сибирская трапповая провинция - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Kaidor /
Сибирская трапповая провинция
Подобный рельеф встречается не только в Сибири. В Индии есть гигантские Деканские траппы, в Южной Америке — траппы в провинции Парана. Правда, там вулканы извергались значительно позже, чем в Сибири, — примерно 65 и 130 миллионов лет назад.
Сибирские же траппы были активны в конце пермского и начале триасового периодов, когда, как считают ученые, произошло крупнейшее вымирание животных в истории.
Как показал анализ отложений вулканических пород в районе реки Тунгуски (эта территория также относится к Сибирским траппам), лава нагрела осадочные породы, и в атмосферу выделилось столько парниковых газов, что почти все живое на Земле погибло. Это один из ключевых моментов в эволюции нашей планеты.
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