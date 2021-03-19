https://ria.ru/20210319/schaste-1601945384.html

Социологи выяснили, чувствуют ли россияне себя счастливыми

Социологи выяснили, чувствуют ли россияне себя счастливыми

Большинство (80%) россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16% наоборот - несчастливыми, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:43

2021-03-19T11:43

2021-03-19T13:19

вциом

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Большинство (80%) россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16% наоборот - несчастливыми, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Также в опросе указано, что 4% затруднились ответить. Индекс счастья, который показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, составляет 64 пункта.Отмечается, что при этом чаще счастливы те граждане, у кого есть семья и благополучие в доме (26%), а также те, кто здоров и чьи близкие здоровы (25%), те, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%). Еще 12% в общем удовлетворены своей жизнью, поэтому счастливы.Уточняется, что, почти половина респондентов (45%) считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых, 31% полагают, что скорее больше счастливых, 16% - что скорее больше несчастливых, 8% затруднились ответить. Социальный индекс счастья составил 52 пункта.По данным исследования, среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210317/mironov-1601669711.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество