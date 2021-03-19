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Социологи выяснили, чувствуют ли россияне себя счастливыми
Социологи выяснили, чувствуют ли россияне себя счастливыми
Большинство (80%) россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16% наоборот - несчастливыми, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:43
2021-03-19T13:19
вциом
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Большинство (80%) россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16% наоборот - несчастливыми, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Также в опросе указано, что 4% затруднились ответить. Индекс счастья, который показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, составляет 64 пункта.Отмечается, что при этом чаще счастливы те граждане, у кого есть семья и благополучие в доме (26%), а также те, кто здоров и чьи близкие здоровы (25%), те, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%). Еще 12% в общем удовлетворены своей жизнью, поэтому счастливы.Уточняется, что, почти половина респондентов (45%) считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых, 31% полагают, что скорее больше счастливых, 16% - что скорее больше несчастливых, 8% затруднились ответить. Социальный индекс счастья составил 52 пункта.По данным исследования, среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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вциом, общество

Социологи выяснили, чувствуют ли россияне себя счастливыми

11:43 19.03.2021 (обновлено: 13:19 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодые люди в ГУМе
Молодые люди в ГУМе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Большинство (80%) россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16% наоборот - несчастливыми, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Также в опросе указано, что 4% затруднились ответить. Индекс счастья, который показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, составляет 64 пункта.
Отмечается, что при этом чаще счастливы те граждане, у кого есть семья и благополучие в доме (26%), а также те, кто здоров и чьи близкие здоровы (25%), те, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%). Еще 12% в общем удовлетворены своей жизнью, поэтому счастливы.
Уточняется, что, почти половина респондентов (45%) считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых, 31% полагают, что скорее больше счастливых, 16% - что скорее больше несчастливых, 8% затруднились ответить. Социальный индекс счастья составил 52 пункта.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 16:00
Миронов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о российских законах
По данным исследования, среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
ВЦИОМОбщество
 
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