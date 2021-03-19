https://ria.ru/20210319/reshetova-1601839769.html

Анастасия Решетова сразила подписчиков снимком в ультракоротком платье

Анастасия Решетова сразила подписчиков снимком в ультракоротком платье

Модель и ведущая шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ" Анастасия Решетова сразила поклонников, разместив в Instagram снимок, на котором позирует в ультракоротком платье. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:50

2021-03-19T00:50

2021-03-19T00:50

шоу-бизнес

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тимати (тимур юнусов)

шоубиз

анастасия решетова

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Модель и ведущая шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ" Анастасия Решетова сразила поклонников, разместив в Instagram снимок, на котором позирует в ультракоротком платье.На фотографии она стоит около стены рядом с огромной фигуркой известного бренда в черном платье-мини с разрезом и сапожках на шпильке. Образ дополняют массивное колье и длинные перчатки в тон.В таком откровенном наряде экс-возлюбленную рэпера Тимати (Тимур Юнусов), который стал новым "Холостяком", пользователи не видели давно.В комментариях они отметили, что Анастасия "очень красивая", "шикарная" и "элегантная".Однако не обошлось и без хейтеров. "180+15 см каблуков. Может, на фото красиво", "Сапоги как пакеты, что попало. Колхоз 40 лет без урожая", "Вроде рассталась, а все равно фотки с Тимати пилит (имеется в виду фигурка на фото. — Прим. ред.)", — высказались некоторые комментаторы. Модель на негативные записи не отреагировала.

https://ria.ru/20210128/reshetova-1594767482.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, instagram, тимати (тимур юнусов), анастасия решетова