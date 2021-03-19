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https://ria.ru/20210319/reshetova-1601839769.html
Анастасия Решетова сразила подписчиков снимком в ультракоротком платье
Анастасия Решетова сразила подписчиков снимком в ультракоротком платье
Модель и ведущая шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ" Анастасия Решетова сразила поклонников, разместив в Instagram снимок, на котором позирует в ультракоротком платье. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:50
2021-03-19T00:50
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
instagram
тимати (тимур юнусов)
шоубиз
анастасия решетова
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Модель и ведущая шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ" Анастасия Решетова сразила поклонников, разместив в Instagram снимок, на котором позирует в ультракоротком платье.На фотографии она стоит около стены рядом с огромной фигуркой известного бренда в черном платье-мини с разрезом и сапожках на шпильке. Образ дополняют массивное колье и длинные перчатки в тон.В таком откровенном наряде экс-возлюбленную рэпера Тимати (Тимур Юнусов), который стал новым "Холостяком", пользователи не видели давно.В комментариях они отметили, что Анастасия "очень красивая", "шикарная" и "элегантная".Однако не обошлось и без хейтеров. "180+15 см каблуков. Может, на фото красиво", "Сапоги как пакеты, что попало. Колхоз 40 лет без урожая", "Вроде рассталась, а все равно фотки с Тимати пилит (имеется в виду фигурка на фото. — Прим. ред.)", — высказались некоторые комментаторы. Модель на негативные записи не отреагировала.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, instagram, тимати (тимур юнусов), анастасия решетова

Анастасия Решетова сразила подписчиков снимком в ультракоротком платье

00:50 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАнастасия Решетова
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Модель и ведущая шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ" Анастасия Решетова сразила поклонников, разместив в Instagram снимок, на котором позирует в ультракоротком платье.

"А я уже и забыла, что такое длина мини", — написала Анастасия.

На фотографии она стоит около стены рядом с огромной фигуркой известного бренда в черном платье-мини с разрезом и сапожках на шпильке. Образ дополняют массивное колье и длинные перчатки в тон.
В таком откровенном наряде экс-возлюбленную рэпера Тимати (Тимур Юнусов), который стал новым "Холостяком", пользователи не видели давно.
В комментариях они отметили, что Анастасия "очень красивая", "шикарная" и "элегантная".
Однако не обошлось и без хейтеров. "180+15 см каблуков. Может, на фото красиво", "Сапоги как пакеты, что попало. Колхоз 40 лет без урожая", "Вроде рассталась, а все равно фотки с Тимати пилит (имеется в виду фигурка на фото. — Прим. ред.)", — высказались некоторые комментаторы.
Модель на негативные записи не отреагировала.
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ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыInstagramТимати (Тимур Юнусов)Анастасия Решетова
 
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