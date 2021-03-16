https://ria.ru/20210316/timati-1601506608.html

Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах

Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах

Марию Вебер, участницу нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ, заметили на отдыхе на Мальдивах, где сейчас также находится главный герой... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:35

2021-03-16T18:35

2021-03-16T18:35

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шоубиз

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тнт (телеканал)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Марию Вебер, участницу нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ, заметили на отдыхе на Мальдивах, где сейчас также находится главный герой проекта — рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов).Эффектная брюнетка разместила снимок в Instagram, на котором стоит на доске для серфинга. На фотографии она также отметила Instagram-аккаунт, связанный с новым проектом Тимати — лагерем для серферов.На райском курорте в Индийском океане сейчас находится и Тимати, который периодически размещает сторис на своей странице в Instagram из этого же лагеря.В комментариях многие пользователи предположили, что 22-летняя Мария и есть победительница нового сезона, хотя шоу только стартовало на ТНТ. "Так жестко спалить финал "Холостяка", "Мария, зачем вы все это выкладываете? Все мы уже знаем, что вы победительница. Теперь вообще не интересно дальше смотреть шоу!" — возмутились зрители.Однако есть пользователи, которые считают, что пока рано делать такие выводы. "Может, они не вместе, а она просто в лагерь приехала покататься. Неужели они так явно стали бы палиться?" — заступились некоторые подписчики за Марию и Тимати.Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами проекта и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".

https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html

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знаменитости, звезды, индийский океан, шоу-бизнес, тнт (телеканал), тимати (тимур юнусов), мальдивы