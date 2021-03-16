Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210316/timati-1601506608.html
Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах
Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах
Марию Вебер, участницу нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ, заметили на отдыхе на Мальдивах, где сейчас также находится главный герой... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:35
2021-03-16T18:35
знаменитости
звезды
индийский океан
шоубиз
шоу-бизнес
тнт (телеканал)
тимати (тимур юнусов)
мальдивы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601510223_0:236:1081:844_1920x0_80_0_0_d06d3af43d07ecb3cce3d4cdbf384c25.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Марию Вебер, участницу нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ, заметили на отдыхе на Мальдивах, где сейчас также находится главный герой проекта — рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов).Эффектная брюнетка разместила снимок в Instagram, на котором стоит на доске для серфинга. На фотографии она также отметила Instagram-аккаунт, связанный с новым проектом Тимати — лагерем для серферов.На райском курорте в Индийском океане сейчас находится и Тимати, который периодически размещает сторис на своей странице в Instagram из этого же лагеря.В комментариях многие пользователи предположили, что 22-летняя Мария и есть победительница нового сезона, хотя шоу только стартовало на ТНТ. "Так жестко спалить финал "Холостяка", "Мария, зачем вы все это выкладываете? Все мы уже знаем, что вы победительница. Теперь вообще не интересно дальше смотреть шоу!" — возмутились зрители.Однако есть пользователи, которые считают, что пока рано делать такие выводы. "Может, они не вместе, а она просто в лагерь приехала покататься. Неужели они так явно стали бы палиться?" — заступились некоторые подписчики за Марию и Тимати.Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами проекта и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".
https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html
индийский океан
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601510223_0:135:1081:945_1920x0_80_0_0_c4043316590f223bf2b89cdf89256437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, индийский океан, шоу-бизнес, тнт (телеканал), тимати (тимур юнусов), мальдивы

Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах

18:35 16.03.2021
 
© Фото : Instagram-аккаунт @vebermariiaМария Вебер
Мария Вебер - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @vebermariia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Марию Вебер, участницу нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ, заметили на отдыхе на Мальдивах, где сейчас также находится главный герой проекта — рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов).
Эффектная брюнетка разместила снимок в Instagram, на котором стоит на доске для серфинга. На фотографии она также отметила Instagram-аккаунт, связанный с новым проектом Тимати — лагерем для серферов.
© Фото : timatiofficialСкрин сторис из инстаграма рэпера Тимати (Тимур Юнусов)
Скрин сторис из инстаграма рэпера Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : timatiofficial
Скрин сторис из инстаграма рэпера Тимати (Тимур Юнусов)
На райском курорте в Индийском океане сейчас находится и Тимати, который периодически размещает сторис на своей странице в Instagram из этого же лагеря.
В комментариях многие пользователи предположили, что 22-летняя Мария и есть победительница нового сезона, хотя шоу только стартовало на ТНТ. "Так жестко спалить финал "Холостяка", "Мария, зачем вы все это выкладываете? Все мы уже знаем, что вы победительница. Теперь вообще не интересно дальше смотреть шоу!" — возмутились зрители.
"Впереди все самое интересное", — ответила им Вебер.
Однако есть пользователи, которые считают, что пока рано делать такие выводы. "Может, они не вместе, а она просто в лагерь приехала покататься. Неужели они так явно стали бы палиться?" — заступились некоторые подписчики за Марию и Тимати.
Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами проекта и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 18:34Шоубиз
Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати
 
ШоубизЗнаменитостизвездыИндийский океанШоу-бизнесТНТ (телеканал)Тимати (Тимур Юнусов)Мальдивы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния