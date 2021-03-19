https://ria.ru/20210319/razgovor-1601962427.html
Песков рассказал об идее Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире
Песков рассказал об идее Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация разговора Путина и Байдена обсуждается по дипломатическим каналам. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:55
2021-03-19T12:55
2021-03-19T14:10
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация разговора Путина и Байдена обсуждается по дипломатическим каналам.Он напомнил, что предыдущий их контакт, первый для Байдена в качестве президента, состоялся по инициативе американской стороны.Теперь российская сторона сама проявляет инициативу и ждет ответа, пояснил Песков. При этом он исключил, что общение пройдет в формате дебатов."Существует видеосвязь, видеоконференции. <...> Есть открытые платформы, есть закрытые платформы. Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и Россией позволяет осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана, она апробирована, она функционирует", — отметил представитель Кремля.Песков предположил, что у президентов накопилось много вопросов друг к другу. В частности, заметил он, у российской стороны они связаны с "постоянными бездоказательными обвинениями во всем, в чем только можно".Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, в открытой прямой дискуссии". Белый дом пока не ответил.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
https://ria.ru/20210319/doklad-1601839243.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
2021-03-19T12:55
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что организация разговора Путина и Байдена обсуждается по дипломатическим каналам.
Он напомнил, что предыдущий их контакт, первый для Байдена в качестве президента, состоялся по инициативе американской стороны.
Теперь российская сторона сама проявляет инициативу и ждет ответа, пояснил Песков. При этом он исключил, что общение пройдет в формате дебатов.
"Существует видеосвязь, видеоконференции. <...> Есть открытые платформы, есть закрытые платформы. Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и Россией позволяет осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана, она апробирована, она функционирует", — отметил представитель Кремля.
Песков предположил, что у президентов накопилось много вопросов друг к другу. В частности, заметил он, у российской стороны они связаны с "постоянными бездоказательными обвинениями во всем, в чем только можно".
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва
"ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году. Также президент США
утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.
Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, в открытой прямой дискуссии". Белый дом пока не ответил.