https://ria.ru/20210319/putin-1601960276.html
Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу
Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу
Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:50
2021-03-19T12:50
2021-03-19T19:36
сергей шойгу
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601877810_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_8835241258460fabe02dafc88c6242cd.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы главы государства на выходные.Ранее Путин сообщил, что выходные планирует провести в тайге.Песков напомнил, что в этих краях Путин уже неоднократно проводил редкие дни отдыха."Мы надеемся, что или в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или, может быть, фотоснимки получим и опубликуем их", — добавил пресс-секретарь президента.Компанию Владимиру Путину составит министр обороны Сергей Шойгу."Ожидается, что составит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, составит ли Шойгу компанию Путину в тайге в этот раз.Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019-го в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.
https://ria.ru/20210319/pushkov-1601935386.html
https://ria.ru/20210318/putin-1601816394.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601877810_128:0:1740:1209_1920x0_80_0_0_4af76080d4b1e602a92702f11e7bfb5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, комментируя планы главы государства на выходные.
Ранее Путин сообщил, что выходные планирует провести в тайге.
"Вы знаете, что на выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири. Он остается верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии", — сказал Песков журналистам.
Песков напомнил, что в этих краях Путин уже неоднократно проводил редкие дни отдыха.
"Мы надеемся, что или в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или, может быть, фотоснимки получим и опубликуем их", — добавил пресс-секретарь президента.
Компанию Владимиру Путину составит министр обороны Сергей Шойгу
.
"Ожидается, что составит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, составит ли Шойгу компанию Путину в тайге в этот раз.
Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019-го в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.
В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.
В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.