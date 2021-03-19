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Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу
Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу
Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:50
2021-03-19T19:36
сергей шойгу
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы главы государства на выходные.Ранее Путин сообщил, что выходные планирует провести в тайге.Песков напомнил, что в этих краях Путин уже неоднократно проводил редкие дни отдыха."Мы надеемся, что или в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или, может быть, фотоснимки получим и опубликуем их", — добавил пресс-секретарь президента.Компанию Владимиру Путину составит министр обороны Сергей Шойгу."Ожидается, что составит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, составит ли Шойгу компанию Путину в тайге в этот раз.Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019-го в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.
https://ria.ru/20210319/pushkov-1601935386.html
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сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин

Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу

12:50 19.03.2021 (обновлено: 19:36 19.03.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы главы государства на выходные.
Ранее Путин сообщил, что выходные планирует провести в тайге.

"Вы знаете, что на выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири. Он остается верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии", — сказал Песков журналистам.

Песков напомнил, что в этих краях Путин уже неоднократно проводил редкие дни отдыха.
"Мы надеемся, что или в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или, может быть, фотоснимки получим и опубликуем их", — добавил пресс-секретарь президента.
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Компанию Владимиру Путину составит министр обороны Сергей Шойгу.
"Ожидается, что составит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, составит ли Шойгу компанию Путину в тайге в этот раз.
Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019-го в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.
В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.
В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.
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