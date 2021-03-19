https://ria.ru/20210319/putin-1601960276.html

Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу

Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу

Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:50

2021-03-19T12:50

2021-03-19T19:36

сергей шойгу

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается верен своей любви к российской географии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы главы государства на выходные.Ранее Путин сообщил, что выходные планирует провести в тайге.Песков напомнил, что в этих краях Путин уже неоднократно проводил редкие дни отдыха."Мы надеемся, что или в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или, может быть, фотоснимки получим и опубликуем их", — добавил пресс-секретарь президента.Компанию Владимиру Путину составит министр обороны Сергей Шойгу."Ожидается, что составит", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, составит ли Шойгу компанию Путину в тайге в этот раз.Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019-го в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска тоже побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.

https://ria.ru/20210319/pushkov-1601935386.html

https://ria.ru/20210318/putin-1601816394.html

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сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин