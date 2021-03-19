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Семьям погибших при взрыве газа в Химках выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве газа в Химках выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковных Химках выплатят материальную компенсацию в размере миллиона рублей, пострадавшим - от 100 тысяч до... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:47

2021-03-19T15:47

2021-03-19T15:47

взрыв в жилом доме в химках

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковных Химках выплатят материальную компенсацию в размере миллиона рублей, пострадавшим - от 100 тысяч до 500 тысяч, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития."Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь: 1 миллион рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим легкий вред здоровью", - сказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребенок. Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

московская область (подмосковье)

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, московская область (подмосковье), химки, происшествия