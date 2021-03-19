https://ria.ru/20210319/podlodki-1601786307.html

Жареный поросенок и голова боцмана: во что верят люди под водой

Жареный поросенок и голова боцмана: во что верят люди под водой

Указом Николая II от 6 (19) марта 1906 года в Российской империи подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. С появлением этого военного... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:00

2021-03-19T10:00

2021-03-19T10:00

морская держава

морская держава

полярный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601785326_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7947a54db10afac33ef8f333a119ac01.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Указом Николая II от 6 (19) марта 1906 года в Российской империи подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. С появлением этого военного направления родилась и особая культура подводников, с поверьями и приметами, которые скорее напоминают практичные советы по выживанию на субмарине, но иногда встречаются и совершенно необъяснимые верования."Теперь ты подводник"Есть, например, такая традиция: при первом погружении "новички", вне зависимости от чинов и званий, обязаны выпить около 300 граммов забортной воды из плафона светильника. Вода на глубине, набранная через клапан глубиномера, чистая и не очень соленая, но ледяная. При посвящении в подводники также используют кувалду, которую обмазывают солидолом и подвешивают. Кувалда раскачивается, и ее надо поцеловать на излете, желательно, сохранив зубы. Уважают моряки-подводники и Нептуна, праздник которого по морской традиции устраивают при пересечении экватора. Отмечают его почти так же, как и на кораблях, но исключая купание в море: разыгрывается маленькое театрализованное представление, во время которого владыка морей со свитой напутствует экипаж, "окропляя" впервые пересекающих экватор.На борту не приветствуется небритость, ведь лишняя растительность на лице не позволяет дыхательному аппарату герметично прилегать к лицу. Но среди самих моряков существует верование, что "если борода есть, то ИДАшка (индивидуальный дыхательный аппарат) точно не пригодится".Морская диетаСогласно примете, подводникам нельзя есть бобовые, но опять же – это скорее практический совет, которому следовали еще на самых первых проектах лодок. Все дело в том, что на субмаринах замкнутый цикл вентиляции. Но на сегодняшний день системы вентиляции сильно улучшились, а меню составляет помощник командира и утверждает командир с оглядкой на Военно-медицинскую академию. В рацион военных также обязательно входят вобла, шоколад и красное вино – это своего рода витамины для моряков. Кстати о вине, в российском подводном флоте установилось за правило давать моряку по 100 граммов красного вина в день. Делается это для улучшения пищеварения, которое сильно страдает в условиях субмарин, где люди вынуждены мало двигаться. Подводные виды спортаВ первых модификациях субмарин запрещались физические упражнения – всему виной был искусственный воздух, в котором была повышенная концентрация двуокиси углерода (СО2). Физические нагрузки в таких условиях оказывали колоссальное влияние на сердце. Сейчас на борту любой атомарины 3-го и 4-го поколения есть свой маленький спортзал, баня и бассейн. Ведь один из самых страшных врагов подводника – гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности), которая может сильно отразиться на самочувствии и реакциях людей в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, пренебрежение физическими упражнениями – это гарантия несдачи зачетов по физической подготовке, а это уже может повлиять на зарплату моряка.Военные традицииДве традиции у подводников появились во время Великой Отечественной войны. В Полярном (крупнейший пункт базирования Северного флота, расположенный в Мурманской области), возвращаясь с боевого похода, уже в порту, числом выстрелов из орудия команда подлодки оповещала базу о числе потопленных ею кораблей и судов противника, а на берегу экипаж встречали с оркестром и жареным поросенком. Как именно появилась традиция жарить молочных свинок, точно не могут ответить даже сами моряки. Некоторые историки утверждают, что в тяжелые военные годы лодки часто уходили в походы с нехваткой продуктов и жареные поросята становились для подводников подарком от командования.А еще запрещается наступать на комингсы (пороги между отсеками), по правилам, люки надо "пролетать", не касаясь порогов. Опять же все идет от практичности – если на комингсы будут регулярно наступать, то люк перестанет прилегать плотно и держать давление. Такой обычай позволяет сохранять технику в исправности, а следовательно, и спасать жизни людей на лодке. Считается, что наступить на комингс – это то же самое, что наступить на голову боцману.Еще у подводников существует особый тост, который они произносят в свой профессиональный праздник: "чтобы количество погружений всегда равнялось количеству всплытий".

https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html

https://ria.ru/20210317/podlodki-1601352672.html

полярный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, полярный