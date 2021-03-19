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Морская держава
https://ria.ru/20210319/podlodki-1601786307.html
Жареный поросенок и голова боцмана: во что верят люди под водой
Жареный поросенок и голова боцмана: во что верят люди под водой
Указом Николая II от 6 (19) марта 1906 года в Российской империи подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. С появлением этого военного... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:00
2021-03-19T10:00
морская держава
морская держава
полярный
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Указом Николая II от 6 (19) марта 1906 года в Российской империи подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. С появлением этого военного направления родилась и особая культура подводников, с поверьями и приметами, которые скорее напоминают практичные советы по выживанию на субмарине, но иногда встречаются и совершенно необъяснимые верования."Теперь ты подводник"Есть, например, такая традиция: при первом погружении "новички", вне зависимости от чинов и званий, обязаны выпить около 300 граммов забортной воды из плафона светильника. Вода на глубине, набранная через клапан глубиномера, чистая и не очень соленая, но ледяная. При посвящении в подводники также используют кувалду, которую обмазывают солидолом и подвешивают. Кувалда раскачивается, и ее надо поцеловать на излете, желательно, сохранив зубы. Уважают моряки-подводники и Нептуна, праздник которого по морской традиции устраивают при пересечении экватора. Отмечают его почти так же, как и на кораблях, но исключая купание в море: разыгрывается маленькое театрализованное представление, во время которого владыка морей со свитой напутствует экипаж, "окропляя" впервые пересекающих экватор.На борту не приветствуется небритость, ведь лишняя растительность на лице не позволяет дыхательному аппарату герметично прилегать к лицу. Но среди самих моряков существует верование, что "если борода есть, то ИДАшка (индивидуальный дыхательный аппарат) точно не пригодится".Морская диетаСогласно примете, подводникам нельзя есть бобовые, но опять же – это скорее практический совет, которому следовали еще на самых первых проектах лодок. Все дело в том, что на субмаринах замкнутый цикл вентиляции. Но на сегодняшний день системы вентиляции сильно улучшились, а меню составляет помощник командира и утверждает командир с оглядкой на Военно-медицинскую академию. В рацион военных также обязательно входят вобла, шоколад и красное вино – это своего рода витамины для моряков. Кстати о вине, в российском подводном флоте установилось за правило давать моряку по 100 граммов красного вина в день. Делается это для улучшения пищеварения, которое сильно страдает в условиях субмарин, где люди вынуждены мало двигаться. Подводные виды спортаВ первых модификациях субмарин запрещались физические упражнения – всему виной был искусственный воздух, в котором была повышенная концентрация двуокиси углерода (СО2). Физические нагрузки в таких условиях оказывали колоссальное влияние на сердце. Сейчас на борту любой атомарины 3-го и 4-го поколения есть свой маленький спортзал, баня и бассейн. Ведь один из самых страшных врагов подводника – гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности), которая может сильно отразиться на самочувствии и реакциях людей в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, пренебрежение физическими упражнениями – это гарантия несдачи зачетов по физической подготовке, а это уже может повлиять на зарплату моряка.Военные традицииДве традиции у подводников появились во время Великой Отечественной войны. В Полярном (крупнейший пункт базирования Северного флота, расположенный в Мурманской области), возвращаясь с боевого похода, уже в порту, числом выстрелов из орудия команда подлодки оповещала базу о числе потопленных ею кораблей и судов противника, а на берегу экипаж встречали с оркестром и жареным поросенком. Как именно появилась традиция жарить молочных свинок, точно не могут ответить даже сами моряки. Некоторые историки утверждают, что в тяжелые военные годы лодки часто уходили в походы с нехваткой продуктов и жареные поросята становились для подводников подарком от командования.А еще запрещается наступать на комингсы (пороги между отсеками), по правилам, люки надо "пролетать", не касаясь порогов. Опять же все идет от практичности – если на комингсы будут регулярно наступать, то люк перестанет прилегать плотно и держать давление. Такой обычай позволяет сохранять технику в исправности, а следовательно, и спасать жизни людей на лодке. Считается, что наступить на комингс – это то же самое, что наступить на голову боцману.Еще у подводников существует особый тост, который они произносят в свой профессиональный праздник: "чтобы количество погружений всегда равнялось количеству всплытий".
https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html
https://ria.ru/20210317/podlodki-1601352672.html
полярный
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морская держава, полярный

Жареный поросенок и голова боцмана: во что верят люди под водой

10:00 19.03.2021
 
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах"
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Указом Николая II от 6 (19) марта 1906 года в Российской империи подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. С появлением этого военного направления родилась и особая культура подводников, с поверьями и приметами, которые скорее напоминают практичные советы по выживанию на субмарине, но иногда встречаются и совершенно необъяснимые верования.

"Теперь ты подводник"

Есть, например, такая традиция: при первом погружении "новички", вне зависимости от чинов и званий, обязаны выпить около 300 граммов забортной воды из плафона светильника. Вода на глубине, набранная через клапан глубиномера, чистая и не очень соленая, но ледяная.
При посвящении в подводники также используют кувалду, которую обмазывают солидолом и подвешивают. Кувалда раскачивается, и ее надо поцеловать на излете, желательно, сохранив зубы.
© РИА Новости / Виталий ТимкивВоеннослужащий в каюте на борту подводной лодки
Военнослужащий в каюте на борту подводной лодки - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военнослужащий в каюте на борту подводной лодки
Уважают моряки-подводники и Нептуна, праздник которого по морской традиции устраивают при пересечении экватора. Отмечают его почти так же, как и на кораблях, но исключая купание в море: разыгрывается маленькое театрализованное представление, во время которого владыка морей со свитой напутствует экипаж, "окропляя" впервые пересекающих экватор.
На борту не приветствуется небритость, ведь лишняя растительность на лице не позволяет дыхательному аппарату герметично прилегать к лицу. Но среди самих моряков существует верование, что "если борода есть, то ИДАшка (индивидуальный дыхательный аппарат) точно не пригодится".

Морская диета

Согласно примете, подводникам нельзя есть бобовые, но опять же – это скорее практический совет, которому следовали еще на самых первых проектах лодок. Все дело в том, что на субмаринах замкнутый цикл вентиляции.
Но на сегодняшний день системы вентиляции сильно улучшились, а меню составляет помощник командира и утверждает командир с оглядкой на Военно-медицинскую академию. В рацион военных также обязательно входят вобла, шоколад и красное вино – это своего рода витамины для моряков.
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий во время ходовых испытаний летом 2009 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 10:14Морская держава
Потаенные корабли с атомными реакторами: как строили подлодки в РоссииРоссийские верфи строят самые современные субмарины уже около 100 лет, за это время их аппараты смогли погрузиться на предельные глубины с максимальным сроком автономности. РИА Новости вспоминает историю создания подводных судов от "потаенного корабля" до современных атомных подлодок.
Кстати о вине, в российском подводном флоте установилось за правило давать моряку по 100 граммов красного вина в день. Делается это для улучшения пищеварения, которое сильно страдает в условиях субмарин, где люди вынуждены мало двигаться.

Подводные виды спорта

В первых модификациях субмарин запрещались физические упражнения – всему виной был искусственный воздух, в котором была повышенная концентрация двуокиси углерода (СО2). Физические нагрузки в таких условиях оказывали колоссальное влияние на сердце. Сейчас на борту любой атомарины 3-го и 4-го поколения есть свой маленький спортзал, баня и бассейн. Ведь один из самых страшных врагов подводника – гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности), которая может сильно отразиться на самочувствии и реакциях людей в чрезвычайных ситуациях.
© РИА Новости / Виталий ТимкивЧлен экипажа подводной лодки во время тактико-специальных учений
Член экипажа подводной лодки во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Член экипажа подводной лодки во время тактико-специальных учений
Помимо этого, пренебрежение физическими упражнениями – это гарантия несдачи зачетов по физической подготовке, а это уже может повлиять на зарплату моряка.

Военные традиции

Две традиции у подводников появились во время Великой Отечественной войны. В Полярном (крупнейший пункт базирования Северного флота, расположенный в Мурманской области), возвращаясь с боевого похода, уже в порту, числом выстрелов из орудия команда подлодки оповещала базу о числе потопленных ею кораблей и судов противника, а на берегу экипаж встречали с оркестром и жареным поросенком.
© РИА Новости / Виталий АньковТрадиционный жареный поросенок
Традиционный жареный поросенок - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Традиционный жареный поросенок
Как именно появилась традиция жарить молочных свинок, точно не могут ответить даже сами моряки. Некоторые историки утверждают, что в тяжелые военные годы лодки часто уходили в походы с нехваткой продуктов и жареные поросята становились для подводников подарком от командования.
А еще запрещается наступать на комингсы (пороги между отсеками), по правилам, люки надо "пролетать", не касаясь порогов. Опять же все идет от практичности – если на комингсы будут регулярно наступать, то люк перестанет прилегать плотно и держать давление. Такой обычай позволяет сохранять технику в исправности, а следовательно, и спасать жизни людей на лодке. Считается, что наступить на комингс – это то же самое, что наступить на голову боцману.
© РИА Новости / Виталий ТимкивБортовое оборудование подводной лодки
Бортовое оборудование подводной лодки - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Бортовое оборудование подводной лодки
Еще у подводников существует особый тост, который они произносят в свой профессиональный праздник: "чтобы количество погружений всегда равнялось количеству всплытий".
Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР (ныне - Черноморский флот ВМФ России). Подводная лодка возвращается на базу после учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 10:00Морская держава
"Зайцы" подводного флота: как на субмаринах появлялись лишние матросы
 
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