https://ria.ru/20210319/podlodka-1601943751.html
Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке
Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке
Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:36
2021-03-19T11:36
2021-03-19T20:06
россия
средиземное море
военно-морские силы сша
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601956032_0:111:3161:1889_1920x0_80_0_0_e10b716f74495ffa3ccb6e09977eaaad.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал РИА Новости информированный источник.Накануне несколько иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей альянса после контакта начала поиск российской дизель-электрической субмарины Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта "Варшавянка". В публикациях говорилось, что в США озабочены происходящим, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию". "Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону" <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону", — рассказал собеседник агентства.По его словам, Североатлантический альянс располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания."Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — отметил источник.Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве."Пусть ищут"Как заявил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, российские субмарины проекта 636.6 "Варшавянка" считаются одними из самых тихих в мире.При этом он добавил, что информация о расположении и задачах подводных лодок всегда оставалась закрытой.
https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html
https://ria.ru/20210302/slezhka-1599530827.html
https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html
россия
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601956032_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_236ab5b1b77f23791c9f3e51ae765590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, средиземное море, военно-морские силы сша, нато, безопасность
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море
подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал РИА Новости информированный источник.
Накануне несколько иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей альянса после контакта начала поиск российской дизель-электрической субмарины Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта "Варшавянка". В публикациях говорилось, что в США озабочены происходящим, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию".
"Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону" <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Североатлантический альянс располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.
"Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — отметил источник.
Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов
сообщил, что все шесть подводных лодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве.
"Пусть ищут"
Как заявил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, российские субмарины проекта 636.6 "Варшавянка" считаются одними из самых тихих в мире.
"Ну, пусть ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою", — сказал он.
При этом он добавил, что информация о расположении и задачах подводных лодок всегда оставалась закрытой.