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Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке
Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке
Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:36
2021-03-19T20:06
россия
средиземное море
военно-морские силы сша
нато
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал РИА Новости информированный источник.Накануне несколько иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей альянса после контакта начала поиск российской дизель-электрической субмарины Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта "Варшавянка". В публикациях говорилось, что в США озабочены происходящим, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию". "Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону" &lt;…&gt; Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону", — рассказал собеседник агентства.По его словам, Североатлантический альянс располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания."Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — отметил источник.Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве."Пусть ищут"Как заявил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, российские субмарины проекта 636.6 "Варшавянка" считаются одними из самых тихих в мире.При этом он добавил, что информация о расположении и задачах подводных лодок всегда оставалась закрытой.
https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html
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россия, средиземное море, военно-морские силы сша, нато, безопасность

Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке

11:36 19.03.2021 (обновлено: 20:06 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Ростов-на-Дону"
Подводная лодка Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал РИА Новости информированный источник.
Накануне несколько иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей альянса после контакта начала поиск российской дизель-электрической субмарины Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта "Варшавянка". В публикациях говорилось, что в США озабочены происходящим, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию".
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"Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону" <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Североатлантический альянс располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.
"Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — отметил источник.
Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве.
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"Пусть ищут"

Как заявил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, российские субмарины проекта 636.6 "Варшавянка" считаются одними из самых тихих в мире.

"Ну, пусть ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою", — сказал он.

При этом он добавил, что информация о расположении и задачах подводных лодок всегда оставалась закрытой.
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Потаенные корабли с атомными реакторами: как строили подлодки в РоссииРоссийские верфи строят самые современные субмарины уже около 100 лет, за это время их аппараты смогли погрузиться на предельные глубины с максимальным сроком автономности. РИА Новости вспоминает историю создания подводных судов от "потаенного корабля" до современных атомных подлодок.
 
РоссияСредиземное мореВоенно-морские силы СШАНАТОБезопасность
 
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