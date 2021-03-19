https://ria.ru/20210319/podlodka-1601943751.html

Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке

Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке

Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:36

2021-03-19T11:36

2021-03-19T20:06

россия

средиземное море

военно-морские силы сша

нато

безопасность

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал РИА Новости информированный источник.Накануне несколько иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей альянса после контакта начала поиск российской дизель-электрической субмарины Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта "Варшавянка". В публикациях говорилось, что в США озабочены происходящим, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию". "Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону" <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростовом-на-Дону", — рассказал собеседник агентства.По его словам, Североатлантический альянс располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания."Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — отметил источник.Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве."Пусть ищут"Как заявил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, российские субмарины проекта 636.6 "Варшавянка" считаются одними из самых тихих в мире.При этом он добавил, что информация о расположении и задачах подводных лодок всегда оставалась закрытой.

https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html

https://ria.ru/20210302/slezhka-1599530827.html

https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средиземное море, военно-морские силы сша, нато, безопасность