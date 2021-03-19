https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html
Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с декабря
Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с декабря
В Москве электронный паспорт можно будет завести с 1 декабря 2021 года, по всей стране оформление начнется не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующий проект... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T21:47
2021-03-19T21:47
2021-03-19T22:48
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Москве электронный паспорт можно будет завести с 1 декабря 2021 года, по всей стране оформление начнется не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Министерству внутренних дел России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа", — сказано в документе.Начало оформления электронных паспортов в регионах зависит от их технической готовности.Согласно проекту, электронный паспорт будут применять наравне с печатной версией и использовать в качестве основного документа. При оформлении электронного паспорта документ на бумажном носителе признают недействительным.В электронном паспорте будут биометрические и другие персональные данные владельца, включая изображение его лица и отпечатков пальцев. Эту информацию передадут в МИД России.К 1 июня правительству необходимо утвердить образец бланка и описание электронного паспорта. Кроме того, правительство должно внести изменения в положение о паспорте гражданина России: предусмотреть порядок выдачи, замены, использования электронного паспорта, размещения в нем информации и доступа к ней, а также порядок активации документа.Кроме того, правительству будет необходимо обеспечить реализацию и финансирование мероприятий по оформлению электронных паспортов, а также обеспечить создание специальной программы для мобильных устройств и сопутствующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
https://ria.ru/20210307/trudovaya-1600238421.html
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россия, москва, общество
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В Москве
электронный паспорт можно будет завести с 1 декабря 2021 года, по всей стране оформление начнется не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале
проектов правовых актов.
"Министерству внутренних дел России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа", — сказано в документе.
Начало оформления электронных паспортов в регионах зависит от их технической готовности.
Согласно проекту, электронный паспорт будут применять наравне с печатной версией и использовать в качестве основного документа. При оформлении электронного паспорта документ на бумажном носителе признают недействительным.
В электронном паспорте будут биометрические и другие персональные данные владельца, включая изображение его лица и отпечатков пальцев. Эту информацию передадут в МИД России.
К 1 июня правительству необходимо утвердить образец бланка и описание электронного паспорта. Кроме того, правительство должно внести изменения в положение о паспорте гражданина России: предусмотреть порядок выдачи, замены, использования электронного паспорта, размещения в нем информации и доступа к ней, а также порядок активации документа.
Кроме того, правительству будет необходимо обеспечить реализацию и финансирование мероприятий по оформлению электронных паспортов, а также обеспечить создание специальной программы для мобильных устройств и сопутствующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.