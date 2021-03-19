https://ria.ru/20210319/navruz-1601966755.html

Минздрав Казахстана призвал граждан отметить Навруз в семейном кругу

Минздрав Казахстана призвал граждан отметить Навруз в семейном кругу

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана призвал граждан республики отметить Навруз в узком семейном кругу,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:13

2021-03-19T13:13

2021-03-19T13:23

религия и мировоззрение

религия

земля

министерство здравоохранения казахстана

азия

оон

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/77/1559547782_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c59d1b87578aac32ea1603ae50b237b0.jpg

НУР-СУЛТАН, 19 мар - РИА Новости. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана призвал граждан республики отметить Навруз в узком семейном кругу, минимизировав все контакты.Казахстан отмечает Навруз (Наурыз мейрамы) 21-23 марта, с учетом переносов и выходных в этом году граждане республики будут отдыхать пять дней подряд: с 20 по 24 марта включительно."Мы, как сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, рекомендуем провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей. С учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране мы рекомендуем все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров (поэтов-импровизаторов - ред.) и другие праздничные мероприятия проводить в онлайн-формате", - говорится в сообщении комитета.В ведомстве напомнили, что регионам в "красной зоне" запрещено проводить любые мероприятия, в "желтой зоне" они разрешены с заполняемостью не более 20%, в "зеленой зоне" - не более 30%. "Важно отметить, что запрещены мероприятия, предусматривающие непосредственный контакт людей, в том числе – спортивные состязания. Кроме того, во избежание пищевых отравлений запрещается приготовление и употребление пищевых продуктов в местах проведения мероприятий", - говорится в сообщении.Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов. Он отмечается как праздник весны, обновления природы, совпадает с днем весеннего равноденствия. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане и Средней Азии, в Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.

земля

азия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, земля, министерство здравоохранения казахстана, азия, оон, казахстан