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Минздрав Казахстана призвал граждан отметить Навруз в семейном кругу
Минздрав Казахстана призвал граждан отметить Навруз в семейном кругу
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана призвал граждан республики отметить Навруз в узком семейном кругу,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:13
2021-03-19T13:13
2021-03-19T13:23
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НУР-СУЛТАН, 19 мар - РИА Новости. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана призвал граждан республики отметить Навруз в узком семейном кругу, минимизировав все контакты.Казахстан отмечает Навруз (Наурыз мейрамы) 21-23 марта, с учетом переносов и выходных в этом году граждане республики будут отдыхать пять дней подряд: с 20 по 24 марта включительно."Мы, как сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, рекомендуем провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей. С учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране мы рекомендуем все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров (поэтов-импровизаторов - ред.) и другие праздничные мероприятия проводить в онлайн-формате", - говорится в сообщении комитета.В ведомстве напомнили, что регионам в "красной зоне" запрещено проводить любые мероприятия, в "желтой зоне" они разрешены с заполняемостью не более 20%, в "зеленой зоне" - не более 30%. "Важно отметить, что запрещены мероприятия, предусматривающие непосредственный контакт людей, в том числе – спортивные состязания. Кроме того, во избежание пищевых отравлений запрещается приготовление и употребление пищевых продуктов в местах проведения мероприятий", - говорится в сообщении.Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов. Он отмечается как праздник весны, обновления природы, совпадает с днем весеннего равноденствия. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане и Средней Азии, в Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.
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религия, земля, министерство здравоохранения казахстана, азия, оон, казахстан
НУР-СУЛТАН, 19 мар - РИА Новости. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана призвал граждан республики отметить Навруз в узком семейном кругу, минимизировав все контакты.
Казахстан отмечает Навруз (Наурыз мейрамы) 21-23 марта, с учетом переносов и выходных в этом году граждане республики будут отдыхать пять дней подряд: с 20 по 24 марта включительно.
"Мы, как сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, рекомендуем провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей. С учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране мы рекомендуем все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров (поэтов-импровизаторов - ред.) и другие праздничные мероприятия проводить в онлайн-формате", - говорится в сообщении комитета.
В ведомстве напомнили, что регионам в "красной зоне" запрещено проводить любые мероприятия, в "желтой зоне" они разрешены с заполняемостью не более 20%, в "зеленой зоне" - не более 30%. "Важно отметить, что запрещены мероприятия, предусматривающие непосредственный контакт людей, в том числе – спортивные состязания. Кроме того, во избежание пищевых отравлений запрещается приготовление и употребление пищевых продуктов в местах проведения мероприятий", - говорится в сообщении.
Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов. Он отмечается как праздник весны, обновления природы, совпадает с днем весеннего равноденствия. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане и Средней Азии, в Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.