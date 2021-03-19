https://ria.ru/20210319/napadenie-1601932747.html

Житель Волгограда получил 4,5 года тюрьмы за нападение на участкового

Житель Волгограда получил 4,5 года тюрьмы за нападение на участкового

Житель Волгограда приговорен к 4,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на участкового, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:46

2021-03-19T10:46

2021-03-19T10:46

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 19 мар – РИА Новости. Житель Волгограда приговорен к 4,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на участкового, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По словам Чередининой, 12 марта 2020 года участковый полиции пришел к жителю Волгограда домой, чтобы проверить информацию о возможном преступлении. Но пьяный хозяин дома после того, как полицейский зашел в квартиру, закрыл дверь на ключ и напал на него с ножом. По данным прокуратуры, мужчина ранил участкового, но тому удалось обезвредить напавшего и вызвать подмогу.Тракторозаводский районный суд Волгограда признал напавшего на полицейского виновным в "применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти"."Суд приговорил мужчину к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Черединина.Отмечается, что приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20210211/napadenie-1597098308.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, происшествия