https://ria.ru/20210319/nalog-1601977719.html
ФНС предложила ввести налог на донаты для стримеров
ФНС предложила ввести налог на донаты для стримеров
Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований треш-стримерам, об этом сообщил сенатор Алексей... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:55
2021-03-19T13:55
2021-03-19T15:18
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет федерации рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
алексей пушков
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований треш-стримерам, об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.Он пояснил, что именно за счет таких платежей получают прибыль треш-стримеры, более того, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом. Однако пока законодательство не дает взимать налоги с этих средств.Также, сообщил Пушков, Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще в качестве индивидуальных предпринимателей."Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода", — сказал он.Обсуждение наказания для треш-стримеров началось в Совете Федерации после эфира видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20201020/strimer-1580700794.html
https://ria.ru/20210219/strimer-1598247269.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), алексей пушков, общество
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований треш-стримерам, об этом сообщил сенатор Алексей Пушков
.
Он пояснил, что именно за счет таких платежей получают прибыль треш-стримеры, более того, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом. Однако пока законодательство не дает взимать налоги с этих средств.
Также, сообщил Пушков, Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще в качестве индивидуальных предпринимателей.
"Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода", — сказал он.
Обсуждение наказания для треш-стримеров началось в Совете Федерации после эфира видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.