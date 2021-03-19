Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210319/most-1602011214.html
Ж/д мост из Еврейской АО в КНР намерены ввести в эксплуатацию в августе
Ж/д мост из Еврейской АО в КНР намерены ввести в эксплуатацию в августе
Железнодорожный мост Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) может быть открыт для движения поездов уже в августе, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:46
2021-03-19T16:46
россия-китай: главное
ростислав гольдштейн
дальний восток
хэйлунцзян
юрий трутнев
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155198/11/1551981104_0:88:601:426_1920x0_80_0_0_1a4d4f5749ff960d3726c63953e371fb.jpg
МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Железнодорожный мост Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) может быть открыт для движения поездов уже в августе, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в четверг во время рабочей поездки в регион."Они (подрядчики и инвесторы - ИФ) обещали запуститься к первому августа. Будем это контролировать", - сказал Трутнев.Он отметил, что объект очень сложный, во время строительства была выявлена масса скрытых проблем. В частности, пришлось пересматривать проект из-за углубления русла реки с российской стороны. При этом вице-премьер подчеркнул, что "важно, чтобы объект дошел до конца и был реализован".Губернатор области Ростислав Гольдштейн в свою очередь добавил, что осталось положить 12 пар рельс "и можно запускать движение". По его мнению, запуск объекта открывает для региона большие перспективы.Трутнев заметил, что общие перспективы развития инфраструктуры зависят от номенклатуры грузов, которые планируется перевозить по мосту.Как сообщалось, Трутнев в сентябре прошлого года говорил о том, что мост из ЕАО в КНР будет запущен в 2021 году.Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части составляет 9 миллиардов рублей.Общая протяженность моста Нижнеленинское - Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 километра. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 мм).Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20210318/marshrut-1601765361.html
дальний восток
хэйлунцзян
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155198/11/1551981104_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_ae7b14214edc30a8a88845cf6447b939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростислав гольдштейн, дальний восток, хэйлунцзян, юрий трутнев, китай, экономика

Ж/д мост из Еврейской АО в КНР намерены ввести в эксплуатацию в августе

16:46 19.03.2021
 
© Фото : официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции ХэйлунцзянCоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции Хэйлунцзян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Железнодорожный мост Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) может быть открыт для движения поездов уже в августе, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в четверг во время рабочей поездки в регион.
"Они (подрядчики и инвесторы - ИФ) обещали запуститься к первому августа. Будем это контролировать", - сказал Трутнев.
Он отметил, что объект очень сложный, во время строительства была выявлена масса скрытых проблем. В частности, пришлось пересматривать проект из-за углубления русла реки с российской стороны. При этом вице-премьер подчеркнул, что "важно, чтобы объект дошел до конца и был реализован".
"Сегодня с удовольствием увидел, что все опоры стоят, полотно тоже проложено, мост, как таковой, уже существует. Сейчас разговор о создании соответствующей инфраструктуры: станции, погранперехода. Но в целом сейчас уверенность в том, что по переходу Нижнеленинское- Тунцзян пойдут поезда, она уже полная", - сказал Трутнев.
Губернатор области Ростислав Гольдштейн в свою очередь добавил, что осталось положить 12 пар рельс "и можно запускать движение". По его мнению, запуск объекта открывает для региона большие перспективы.
"К Юрию Петровичу я обратился с просьбой о возможности проектировании и строительстве на территории Нижнеленинского пассажирской международной станции. Это могло бы привести к достаточно большому потоку туристов", - сказал Гольдштейн.
Трутнев заметил, что общие перспективы развития инфраструктуры зависят от номенклатуры грузов, которые планируется перевозить по мосту.
"Есть поручение правительства создать погранпереход для всей номенклатуры. Мы будем контролировать, чтобы так и было. Хотя здесь некоторые задержки у нас существуют, но я отдельно еще раз это проверю", - сказал вице-премьер.
Как сообщалось, Трутнев в сентябре прошлого года говорил о том, что мост из ЕАО в КНР будет запущен в 2021 году.
Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части составляет 9 миллиардов рублей.
Общая протяженность моста Нижнеленинское - Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 километра. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 мм).
Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.
Целлюлозно-бумажный комбинат Волга - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 10:48Россия-Китай: Главное
Компания из РФ осваивает железнодорожный маршрут доставки бумаги в Китай
 
Россия-Китай: ГлавноеРостислав ГольдштейнДальний ВостокХэйлунцзянЮрий ТрутневКитайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния