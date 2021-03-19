https://ria.ru/20210319/most-1602011214.html

Ж/д мост из Еврейской АО в КНР намерены ввести в эксплуатацию в августе

Ж/д мост из Еврейской АО в КНР намерены ввести в эксплуатацию в августе

Железнодорожный мост Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) может быть открыт для движения поездов уже в августе, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:46

2021-03-19T16:46

2021-03-19T16:46

россия-китай: главное

ростислав гольдштейн

дальний восток

хэйлунцзян

юрий трутнев

китай

экономика

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МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Железнодорожный мост Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) может быть открыт для движения поездов уже в августе, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в четверг во время рабочей поездки в регион."Они (подрядчики и инвесторы - ИФ) обещали запуститься к первому августа. Будем это контролировать", - сказал Трутнев.Он отметил, что объект очень сложный, во время строительства была выявлена масса скрытых проблем. В частности, пришлось пересматривать проект из-за углубления русла реки с российской стороны. При этом вице-премьер подчеркнул, что "важно, чтобы объект дошел до конца и был реализован".Губернатор области Ростислав Гольдштейн в свою очередь добавил, что осталось положить 12 пар рельс "и можно запускать движение". По его мнению, запуск объекта открывает для региона большие перспективы.Трутнев заметил, что общие перспективы развития инфраструктуры зависят от номенклатуры грузов, которые планируется перевозить по мосту.Как сообщалось, Трутнев в сентябре прошлого года говорил о том, что мост из ЕАО в КНР будет запущен в 2021 году.Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части составляет 9 миллиардов рублей.Общая протяженность моста Нижнеленинское - Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 километра. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 мм).Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20210318/marshrut-1601765361.html

дальний восток

хэйлунцзян

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростислав гольдштейн, дальний восток, хэйлунцзян, юрий трутнев, китай, экономика