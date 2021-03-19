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Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 миллиардов долларов
Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 миллиардов долларов
Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:17
2021-03-19T13:11
илон маск
nasdaq
tesla motors
microsoft corporation
forbes
louis vuitton
билл гейтс
марк цукерберг
европа
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.Самые сильные потери понес глава Tesla Илон Маск: его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов, до 162,1 миллиарда, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes.Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на 525 миллионов долларов, до 162,6 миллиарда.На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос, он потерял 5,7 миллиарда, теперь у него 178,1 миллиарда.Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета (плюс 505 миллионов), он находится на шестом месте. За ним идут Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.По данным рассчитываемого агентством Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 26,5 миллиарда долларов. Маск потерял за день 11,1 миллиарда долларов, оставшись при этом на второй строчке после Безоса. Третье место у Гейтса, четвертое и пятое — у Арно и Цукерберга.Эти процессы связаны с распродажами на американских фондовых рынках на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений. Кроме того, не обошлось без влияния данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице.
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илон маск, nasdaq, tesla motors, microsoft corporation, forbes, louis vuitton, билл гейтс, марк цукерберг, европа, сша, экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 миллиардов долларов

10:17 19.03.2021 (обновлено: 13:11 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.
Самые сильные потери понес глава Tesla Илон Маск: его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов, до 162,1 миллиарда, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes.
Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на 525 миллионов долларов, до 162,6 миллиарда.
На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос, он потерял 5,7 миллиарда, теперь у него 178,1 миллиарда.
Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).
Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета (плюс 505 миллионов), он находится на шестом месте. За ним идут Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.
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По данным рассчитываемого агентством Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 26,5 миллиарда долларов. Маск потерял за день 11,1 миллиарда долларов, оставшись при этом на второй строчке после Безоса. Третье место у Гейтса, четвертое и пятое — у Арно и Цукерберга.
Эти процессы связаны с распродажами на американских фондовых рынках на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений. Кроме того, не обошлось без влияния данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице.
 
Илон МаскNasdaqTesla motorsMicrosoft CorporationForbesLouis VuittonБилл ГейтсМарк ЦукербергЕвропаСШАЭкономика
 
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