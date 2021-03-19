https://ria.ru/20210319/milliarder-1601928325.html

Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 миллиардов долларов

Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 миллиардов долларов

Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:17

2021-03-19T10:17

2021-03-19T13:11

илон маск

nasdaq

tesla motors

microsoft corporation

forbes

louis vuitton

билл гейтс

марк цукерберг

европа

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.Самые сильные потери понес глава Tesla Илон Маск: его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов, до 162,1 миллиарда, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes.Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на 525 миллионов долларов, до 162,6 миллиарда.На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос, он потерял 5,7 миллиарда, теперь у него 178,1 миллиарда.Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета (плюс 505 миллионов), он находится на шестом месте. За ним идут Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.По данным рассчитываемого агентством Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 26,5 миллиарда долларов. Маск потерял за день 11,1 миллиарда долларов, оставшись при этом на второй строчке после Безоса. Третье место у Гейтса, четвертое и пятое — у Арно и Цукерберга.Эти процессы связаны с распродажами на американских фондовых рынках на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений. Кроме того, не обошлось без влияния данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/tinkov-1601629984.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, nasdaq, tesla motors, microsoft corporation, forbes, louis vuitton, билл гейтс, марк цукерберг, европа, сша, экономика