https://ria.ru/20210319/megan-1601888822.html
Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет
Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет
Мысли о суициде и расизм во дворце: "скользкие" моменты интервью Гарри и Меган. Что такое "Мегзит" и в чем суть конфликта королевской семьи и герцогов сассекских. Травля в СМИ и фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме. Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган подписали контракты с Netflix и Spotify.
2021-03-19T12:12
2021-03-19T12:12
2021-03-19T19:02
сша
чарльз, принц уэльский
диана, принцесса уэльская
лондон
spotify
меган маркл
принц гарри
netflix
великобритания
королева великобритании елизавета ii отмечает 85-летие
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Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет
Мысли о суициде и расизм во дворце: "скользкие" моменты интервью Гарри и Меган. Что такое "Мегзит" и в чем суть конфликта королевской семьи и герцогов сассекских. Травля в СМИ и фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме. Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган контракты с Netflix и Spotify.
audio/mpeg
Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет
Мысли о суициде и расизм во дворце: "скользкие" моменты интервью Гарри и Меган. Что такое "Мегзит" и в чем суть конфликта королевской семьи и герцогов сассекских. Травля в СМИ и фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме. Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган контракты с Netflix и Spotify.
audio/mpeg
О главных скандалах и фейках вокруг королевской семьи рассказала редактор Sputnik International Александра Серебрякова.1:11 Скандалы вокруг королевской семьи: расизм и тирания во дворце.6:55 Постановочная помолвка Меган и Гарри. За что СМИ устроили травлю Маркл. 15:07 Фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме и разорила семью. 23:00 Меган метит в президенты США? Почему в Америке в восторге от интервью герцогов сассекских . 27:15 Главные ляпы и фейки в сериале “Корона”. Зачем Меган и Гарри подписали контракты с Netflix и Spotify.28:20 Фейковое обращение Елизаветой II по британскому ТВ.41:11 Принца Чарльза атаковали в Twitter из-за сериала Корона, а его рейтинги упали еще сильнее. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет
12:12 19.03.2021 (обновлено: 19:02 19.03.2021)
Мысли о суициде и расизм во дворце: "скользкие" моменты интервью Гарри и Меган. Что такое "Мегзит" и в чем суть конфликта королевской семьи и герцогов сассекских. Травля в СМИ и фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме. Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган подписали контракты с Netflix и Spotify.