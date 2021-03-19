https://ria.ru/20210319/medinskiy-1602024383.html
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ему "так и хочется" послать американскому... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:16
2021-03-19T17:16
2021-03-19T17:26
россия
владимир мединский
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_0:116:3062:1838_1920x0_80_0_0_4d0e43773b3492f065fe805f15070c9f.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ему "так и хочется" послать американскому руководству посылку с хорошими книгами по истории, чтобы тамошние "безграмотные политиканы" знали, что в прошлом было немало примеров сотрудничества России и США, от которого выигрывали не только народы обеих стран, а и весь мир."Очень жаль, что американские политики, позволяющие себе фееричные высказывания в отношении как прошлого, так и настоящего России, видимо, никогда не учили историю. Даже в рамках американской очень-очень средней школы. Не знают, что, когда Россия и США были вместе, от этого всегда выигрывали не только наши народы, но и весь мир", - добавил Мединский.По его словам, "так и хочется отправить в Белый дом посылку хороших исторических книг". "Но я занимался в библиотеке конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать и учить историю. Делать выводы. И тогда сразу все встанет на свои места", - отметил помощник президента.Мединский привел несколько примеров с использованием сослагательного наклонения, уточнив, что, хотя история такого не любит, но он вынужден это сделать."Если бы Екатерина II в 1775 году откликнулась на просьбу английского короля помочь с подавлением мятежа в 13 британских колониях, отправив туда 20-30 тысяч казаков?... Если бы во время Гражданской войны в США Россия не отправила на рейд к Нью-Йорку и Сан-Франциско две военные эскадры — для поддержки "законного правительства президента Линкольна"?... Если бы не было Сталинграда и Курска, ждала бы нас битва за Новую Англию и Калифорнийская дуга?... Предполагать можно бесконечно", - написал Мединский."Неизвестно, где была бы сейчас столица США: в Вашингтоне или в Ричмонде. Неизвестно, существовало бы вообще сейчас такое государство или на его месте было бы несколько", - добавил он.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник. В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
https://ria.ru/20210319/doklad-1601839243.html
https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_159:0:2882:2042_1920x0_80_0_0_fe90a49c7a76582307f841419f25f1f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир мединский, владимир путин, сша
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
заявил, что ему "так и хочется" послать американскому руководству посылку с хорошими книгами по истории, чтобы тамошние "безграмотные политиканы" знали, что в прошлом было немало примеров сотрудничества России и США
, от которого выигрывали не только народы обеих стран, а и весь мир.
"То, что ценили отцы-основатели США в отношениях с Россией, что ценили великие Линкольн, переписывавшийся с Александром II, и Рузвельт, веривший, что и он, и весь американский народ и впредь будут "отлично ладить" со Сталиным и со всем русским народом, перечеркивают и безграмотные политиканы, стремящиеся поссорить наши народы", - написал Мединский в статье, опубликованной на сайте телеканала RT.
"Очень жаль, что американские политики, позволяющие себе фееричные высказывания в отношении как прошлого, так и настоящего России, видимо, никогда не учили историю. Даже в рамках американской очень-очень средней школы. Не знают, что, когда Россия и США были вместе, от этого всегда выигрывали не только наши народы, но и весь мир", - добавил Мединский.
По его словам, "так и хочется отправить в Белый дом посылку хороших исторических книг". "Но я занимался в библиотеке конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать и учить историю. Делать выводы. И тогда сразу все встанет на свои места", - отметил помощник президента.
Мединский привел несколько примеров с использованием сослагательного наклонения, уточнив, что, хотя история такого не любит, но он вынужден это сделать.
"Если бы Екатерина II
в 1775 году откликнулась на просьбу английского короля помочь с подавлением мятежа в 13 британских колониях, отправив туда 20-30 тысяч казаков?... Если бы во время Гражданской войны в США Россия не отправила на рейд к Нью-Йорку
и Сан-Франциско
две военные эскадры — для поддержки "законного правительства президента Линкольна"?... Если бы не было Сталинграда
и Курска
, ждала бы нас битва за Новую Англию
и Калифорнийская дуга?... Предполагать можно бесконечно", - написал Мединский.
"Неизвестно, где была бы сейчас столица США: в Вашингтоне
или в Ричмонде
. Неизвестно, существовало бы вообще сейчас такое государство или на его месте было бы несколько", - добавил он.
Ранее президент США Джо Байден
на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин
"ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник. В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.