https://ria.ru/20210319/medinskiy-1602024383.html

Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"

Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ему "так и хочется" послать американскому... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:16

2021-03-19T17:16

2021-03-19T17:26

россия

владимир мединский

владимир путин

сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ему "так и хочется" послать американскому руководству посылку с хорошими книгами по истории, чтобы тамошние "безграмотные политиканы" знали, что в прошлом было немало примеров сотрудничества России и США, от которого выигрывали не только народы обеих стран, а и весь мир."Очень жаль, что американские политики, позволяющие себе фееричные высказывания в отношении как прошлого, так и настоящего России, видимо, никогда не учили историю. Даже в рамках американской очень-очень средней школы. Не знают, что, когда Россия и США были вместе, от этого всегда выигрывали не только наши народы, но и весь мир", - добавил Мединский.По его словам, "так и хочется отправить в Белый дом посылку хороших исторических книг". "Но я занимался в библиотеке конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать и учить историю. Делать выводы. И тогда сразу все встанет на свои места", - отметил помощник президента.Мединский привел несколько примеров с использованием сослагательного наклонения, уточнив, что, хотя история такого не любит, но он вынужден это сделать."Если бы Екатерина II в 1775 году откликнулась на просьбу английского короля помочь с подавлением мятежа в 13 британских колониях, отправив туда 20-30 тысяч казаков?... Если бы во время Гражданской войны в США Россия не отправила на рейд к Нью-Йорку и Сан-Франциско две военные эскадры — для поддержки "законного правительства президента Линкольна"?... Если бы не было Сталинграда и Курска, ждала бы нас битва за Новую Англию и Калифорнийская дуга?... Предполагать можно бесконечно", - написал Мединский."Неизвестно, где была бы сейчас столица США: в Вашингтоне или в Ричмонде. Неизвестно, существовало бы вообще сейчас такое государство или на его месте было бы несколько", - добавил он.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник. В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210319/doklad-1601839243.html

https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html

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россия, владимир мединский, владимир путин, сша