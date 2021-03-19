https://ria.ru/20210319/maski-1601920350.html

Производители попросили прокуратуру проверить госзакупки респираторов

Производители попросили прокуратуру проверить госзакупки респираторов

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:04

2021-03-19T09:04

2021-03-19T17:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

генеральная прокуратура рф

ленинградская область

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить госзакупки масок-респираторов класса FFP2 и FFP3. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст письма.Его составили после жалоб представителей нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей, которые считают необходимым провести независимую экспертизу. Специалисты АСИЗ подозревают, что респираторы не соответствуют заявленным уровням защиты.В объединении подчеркнули, что несертифицированные маски несут смертельную угрозу для занятых в "красных зонах" медиков и способствуют распространению COVID-19.Маски FFP2 используют для защиты от веществ средней токсичности и способны улавливать до 94 процентов пыли и аэрозолей, находящихся в воздухе. FFP3 предназначены для работы в условиях, где концентрация опасных веществ превышает норму до 50 раз, поглощают до 99 процентов вредных примесей.

https://ria.ru/20201211/maski-1588717863.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, ленинградская область, московская область (подмосковье), общество