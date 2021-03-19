https://ria.ru/20210319/malchik-1601929077.html
Врачи сообщили о состоянии выпавшего из окна в Новочебоксарске мальчика
Врачи сообщили о состоянии выпавшего из окна в Новочебоксарске мальчика
Мальчик, упавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжёлом состоянии в реанимации после операции, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:22
2021-03-19T10:22
2021-03-19T10:29
происшествия
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Мальчик, упавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжёлом состоянии в реанимации после операции, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные минздрава Чувашии.Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25-го этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель", его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии.Ранее глава Чувашии сообщил, что мальчик утром в четверг сбежал из школы и оставил родителям записку. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.
https://ria.ru/20210311/rebenok-1600740809.html
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, общество