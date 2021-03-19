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Врачи сообщили о состоянии выпавшего из окна в Новочебоксарске мальчика
Врачи сообщили о состоянии выпавшего из окна в Новочебоксарске мальчика
Мальчик, упавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжёлом состоянии в реанимации после операции, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:22
2021-03-19T10:29
происшествия
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Мальчик, упавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжёлом состоянии в реанимации после операции, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные минздрава Чувашии.Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25-го этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель", его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии.Ранее глава Чувашии сообщил, что мальчик утром в четверг сбежал из школы и оставил родителям записку. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.
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происшествия, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, общество

Врачи сообщили о состоянии выпавшего из окна в Новочебоксарске мальчика

10:22 19.03.2021 (обновлено: 10:29 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница. Архивное фото
Капельница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Мальчик, упавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжёлом состоянии в реанимации после операции, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные минздрава Чувашии.
Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25-го этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель", его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии.
"В тот же день была проведена операция. Сейчас состояние мальчика тяжёлое, он находится в реанимационном отделении, в сознании. Врачи продолжают бороться за жизнь ребёнка," - сообщают в региональном минздраве.
Ранее глава Чувашии сообщил, что мальчик утром в четверг сбежал из школы и оставил родителям записку. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.
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