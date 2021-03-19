https://ria.ru/20210319/lavrov-1601944322.html

Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии

Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии

Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:38

2021-03-19T11:38

2021-03-19T13:33

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия", — сказал глава МИД, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.По его словам, любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.Слова Лаврова прозвучали на фоне обострения отношений России и США, которое вызвано недипломатичными заявлениями Джо Байдена. В эфире одного из телеканалов американский президент ранее заявил, что Владимир Путин — убийца, и пообещал привлечь его к ответственности за вмешательство в выборы. Белый дом не стал пояснять, что Байден имел в виду.В ответ Путин пожелал коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию публично, в прямом эфире. Байден на это пока не отреагировал.Ранее США ввели против России очередные санкции: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен импорт и экспорт оружия. Поводом послужили обвинения в применении химического и биологического оружия. Вашингтон также рассматривает ограничения против проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" для снабжения европейских стран российским газом.

https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html

https://ria.ru/20210224/lavrov-1598748507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Все чаще изобретают небылицы" – Лавров о западной дипломатии Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2021-03-19T11:38 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей лавров, в мире