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Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии
Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии
Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:38
2021-03-19T13:33
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия", — сказал глава МИД, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.По его словам, любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.Слова Лаврова прозвучали на фоне обострения отношений России и США, которое вызвано недипломатичными заявлениями Джо Байдена. В эфире одного из телеканалов американский президент ранее заявил, что Владимир Путин — убийца, и пообещал привлечь его к ответственности за вмешательство в выборы. Белый дом не стал пояснять, что Байден имел в виду.В ответ Путин пожелал коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию публично, в прямом эфире. Байден на это пока не отреагировал.Ранее США ввели против России очередные санкции: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен импорт и экспорт оружия. Поводом послужили обвинения в применении химического и биологического оружия. Вашингтон также рассматривает ограничения против проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" для снабжения европейских стран российским газом.
https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html
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60
"Все чаще изобретают небылицы" – Лавров о западной дипломатии
Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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сергей лавров, в мире

Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии

11:38 19.03.2021 (обновлено: 13:33 19.03.2021)
 
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия", — сказал глава МИД, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября 2020, 19:13
Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии
По его словам, любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.
Слова Лаврова прозвучали на фоне обострения отношений России и США, которое вызвано недипломатичными заявлениями Джо Байдена. В эфире одного из телеканалов американский президент ранее заявил, что Владимир Путин — убийца, и пообещал привлечь его к ответственности за вмешательство в выборы. Белый дом не стал пояснять, что Байден имел в виду.
В ответ Путин пожелал коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию публично, в прямом эфире. Байден на это пока не отреагировал.
Ранее США ввели против России очередные санкции: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен импорт и экспорт оружия. Поводом послужили обвинения в применении химического и биологического оружия. Вашингтон также рассматривает ограничения против проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" для снабжения европейских стран российским газом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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