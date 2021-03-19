Лавров рассказал о появлении на Западе фриковой дипломатии
11:38 19.03.2021 (обновлено: 13:33 19.03.2021)
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные политики, отстаивая геополитические позиции, все чаще изобретают небылицы, делают необоснованные обвинения и высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия", — сказал глава МИД, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.
21 сентября 2020, 19:13Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии
По его словам, любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.
Слова Лаврова прозвучали на фоне обострения отношений России и США, которое вызвано недипломатичными заявлениями Джо Байдена. В эфире одного из телеканалов американский президент ранее заявил, что Владимир Путин — убийца, и пообещал привлечь его к ответственности за вмешательство в выборы. Белый дом не стал пояснять, что Байден имел в виду.
В ответ Путин пожелал коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию публично, в прямом эфире. Байден на это пока не отреагировал.
Ранее США ввели против России очередные санкции: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен импорт и экспорт оружия. Поводом послужили обвинения в применении химического и биологического оружия. Вашингтон также рассматривает ограничения против проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" для снабжения европейских стран российским газом.