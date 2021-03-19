https://ria.ru/20210319/krym-1602011064.html

Украинский генерал озвучил план по "возвращению" Крыма

Украинский генерал озвучил план по "возвращению" Крыма

Киев сможет "вернуть" Крым, если весь мир откажется от торговли с Россией, заявил в эфире канала "1+1" бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:31

2021-03-19T16:31

2021-03-19T19:22

россия

сергей кривонос

вооруженные силы украины

украина

в мире

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В ВСУ озвучили план по "возвращению" Крыма

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киев сможет "вернуть" Крым, если весь мир откажется от торговли с Россией, заявил в эфире канала "1+1" бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.Военный выразил надежду, что саммит "Крымская платформа" поможет Киеву поднять вопрос о торговой блокаде России. По его мнению, таким образом удастся вернуть и контроль над Донбассом."Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. <…> Для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации", — заявил Кривонос.Согласно его сценарию, отказаться от работы с российскими компаниями и организациями следует всему мировому сообществу."Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", — подытожил генерал.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.

https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

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россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, в мире