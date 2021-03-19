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Украинский генерал озвучил план по "возвращению" Крыма
Украинский генерал озвучил план по "возвращению" Крыма
Киев сможет "вернуть" Крым, если весь мир откажется от торговли с Россией, заявил в эфире канала "1+1" бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:31
2021-03-19T19:22
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
украина
в мире
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В ВСУ озвучили план по "возвращению" Крыма
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киев сможет "вернуть" Крым, если весь мир откажется от торговли с Россией, заявил в эфире канала "1+1" бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.Военный выразил надежду, что саммит "Крымская платформа" поможет Киеву поднять вопрос о торговой блокаде России. По его мнению, таким образом удастся вернуть и контроль над Донбассом."Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. &lt;…&gt; Для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации", — заявил Кривонос.Согласно его сценарию, отказаться от работы с российскими компаниями и организациями следует всему мировому сообществу."Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", — подытожил генерал.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html
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россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинский генерал озвучил план по "возвращению" Крыма

16:31 19.03.2021 (обновлено: 19:22 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киев сможет "вернуть" Крым, если весь мир откажется от торговли с Россией, заявил в эфире канала "1+1" бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Военный выразил надежду, что саммит "Крымская платформа" поможет Киеву поднять вопрос о торговой блокаде России. По его мнению, таким образом удастся вернуть и контроль над Донбассом.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 01:13
Глава МИД Украины Кулеба озвучил стратегию по "деоккупации" Крыма
"Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. <…> Для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации", — заявил Кривонос.
Согласно его сценарию, отказаться от работы с российскими компаниями и организациями следует всему мировому сообществу.
"Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", — подытожил генерал.
Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
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