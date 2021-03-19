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Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует "выжимать" Россию из Крыма. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:12
2021-03-19T03:12
ситуация на украине
дмитрий кулеба
республика крым
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует "выжимать" Россию из Крыма. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".По словам главы МИД, для этого необходимо решить две задачи. Первая – "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву."Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - добавил он.Проведение саммита "Крымской платформы", в рамках которого Киев намерен обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.В Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав случившееся аннексией. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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ситуация на украине, дмитрий кулеба, республика крым, в мире

Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма

03:12 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует "выжимать" Россию из Крыма. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
По словам главы МИД, для этого необходимо решить две задачи. Первая – "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву.
"Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - добавил он.
Проведение саммита "Крымской платформы", в рамках которого Киев намерен обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 18:46
Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым
В Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав случившееся аннексией. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
 
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