Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует "выжимать" Россию из Крыма. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
По словам главы МИД, для этого необходимо решить две задачи. Первая – "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву.
"Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - добавил он.
Проведение саммита "Крымской платформы", в рамках которого Киев намерен обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.
12 марта, 18:46Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым
В Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав случившееся аннексией. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.