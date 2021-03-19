https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602053146.html

Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся, считают в ВОЗ

Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся, считают в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:26

2021-03-19T19:26

2021-03-19T19:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

европа

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев", - сказала Вуйнович."Решение о "завершении" ЧСЗМЗ (Чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение – прим.) зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры, поэтому сейчас никаких предположений делать не следует", - сказала она.По словам Вуйнович, "очень важно не "отменить" пандемию, а одержать победу над вирусом, который убил уже многие миллионы людей по всему миру". "Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость", - подчеркнула она."Мы видим, что вакцинация начинает приносить результаты, положительно влияя на динамику и передачу вируса, но ее темпы необходимо усилить и обеспечить все страны доступными вакцинами", - сказала Вуйнович.Она подчеркнула, что "пандемия не закончится до тех пор, пока она не будет побеждена во всех странах".

https://ria.ru/20210319/myasnikov-1602050040.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире