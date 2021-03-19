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Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся, считают в ВОЗ
Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся, считают в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:26
2021-03-19T19:37
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев", - сказала Вуйнович."Решение о "завершении" ЧСЗМЗ (Чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение – прим.) зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры, поэтому сейчас никаких предположений делать не следует", - сказала она.По словам Вуйнович, "очень важно не "отменить" пандемию, а одержать победу над вирусом, который убил уже многие миллионы людей по всему миру". "Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость", - подчеркнула она."Мы видим, что вакцинация начинает приносить результаты, положительно влияя на динамику и передачу вируса, но ее темпы необходимо усилить и обеспечить все страны доступными вакцинами", - сказала Вуйнович.Она подчеркнула, что "пандемия не закончится до тех пор, пока она не будет побеждена во всех странах".
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире

Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся, считают в ВОЗ

19:26 19.03.2021 (обновлено: 19:37 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев", - сказала Вуйнович.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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"Решение о "завершении" ЧСЗМЗ (Чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение – прим.) зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры, поэтому сейчас никаких предположений делать не следует", - сказала она.
По словам Вуйнович, "очень важно не "отменить" пандемию, а одержать победу над вирусом, который убил уже многие миллионы людей по всему миру". "Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость", - подчеркнула она.
"Мы видим, что вакцинация начинает приносить результаты, положительно влияя на динамику и передачу вируса, но ее темпы необходимо усилить и обеспечить все страны доступными вакцинами", - сказала Вуйнович.
Она подчеркнула, что "пандемия не закончится до тех пор, пока она не будет побеждена во всех странах".
 
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