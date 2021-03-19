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Туризм
https://ria.ru/20210319/kipr-1601913697.html
Кипр упростит правила въезда для россиян
Кипр упростит правила въезда для россиян
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, его слова... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T06:49
2021-03-19T09:03
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
кипр
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, его слова передает Ассоциация российских туроператоров (АТОР).Россию переведут из "серой" в "красную" категорию стран. Туристы, прибывающие оттуда, должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. При этом ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.Пердиос подчеркнул, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По его словам, страна успешно борется с пандемией.На данный момент перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы в Ларнаку осуществляются исключительно из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" с периодичностью четыре раза в неделю и "Победа" один раз в неделю.Ранее стало известно, что Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), кипр

Кипр упростит правила въезда для россиян

06:49 19.03.2021 (обновлено: 09:03 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже города Лимасол
Отдыхающие на пляже города Лимасол - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, его слова передает Ассоциация российских туроператоров (АТОР).
Россию переведут из "серой" в "красную" категорию стран. Туристы, прибывающие оттуда, должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. При этом ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.
Пердиос подчеркнул, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По его словам, страна успешно борется с пандемией.
На данный момент перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы в Ларнаку осуществляются исключительно из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" с периодичностью четыре раза в неделю и "Победа" один раз в неделю.
Ранее стало известно, что Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
Валентина Матвиенко рассказала, где лучше планировать летние отпуска - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:31Туризм
Матвиенко призвала россиян планировать летний отпуск внутри страны
 
ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Кипр
 
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