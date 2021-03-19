https://ria.ru/20210319/khimki-1601955890.html

При взрыве в Химках погибли три человека

При взрыве в Химках погибли три человека

По предварительным данным, при взрыве в девятиэтажке в Химках погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:30

2021-03-19T12:30

2021-03-19T14:19

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По предварительным данным, при взрыве в девятиэтажке в Химках погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья."Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области", — добавляется в релизе.Утром в пятницу на восьмом этаже многоэтажного дома произошел, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия и начался пожар.Огонь потушили, от системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.Источник в экстренных службах рассказал агентству, что газовое оборудование в этом доме проверяли в феврале.На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.Эвакуированных людей временно разместили в химкинской школе № 16.

московская область (подмосковье)

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), химки, происшествия