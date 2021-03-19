https://ria.ru/20210319/khimki-1601955431.html

После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело

После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в Химках, при котором погибли три человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:29

2021-03-19T12:29

2021-03-19T13:10

ольга врадий

московская область (подмосковье)

взрыв в жилом доме в химках

следственный комитет россии (ск рф)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в Химках, при котором погибли три человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, в пятницу в Химках после хлопка бытового газа обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей многоэтажного дома, после чего начался пожар в пяти квартирах."На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", - сказала Врадий журналистам.Она также отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства."В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: два мужчины и ребенок. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Все жильцы одной квартиры", - сообщила Врадий.Она также уточнила РИА Новости, что второй ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210319/khimki-1601944967.html

московская область (подмосковье)

химки

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ольга врадий, московская область (подмосковье), взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия