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После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело
После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в Химках, при котором погибли три человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:29
2021-03-19T13:10
ольга врадий
московская область (подмосковье)
взрыв в жилом доме в химках
следственный комитет россии (ск рф)
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в Химках, при котором погибли три человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, в пятницу в Химках после хлопка бытового газа обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей многоэтажного дома, после чего начался пожар в пяти квартирах."На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", - сказала Врадий журналистам.Она также отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства."В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: два мужчины и ребенок. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Все жильцы одной квартиры", - сообщила Врадий.Она также уточнила РИА Новости, что второй ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
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ольга врадий, московская область (подмосковье), взрыв в жилом доме в химках, следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия

После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело

12:29 19.03.2021 (обновлено: 13:10 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в Химках, при котором погибли три человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, в пятницу в Химках после хлопка бытового газа обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей многоэтажного дома, после чего начался пожар в пяти квартирах.
Взрыв в жилом доме в Химках
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.

Спасатели выносят ребенка, пострадавшего при взрыве жилого дома на улице Зеленой в Химках
1 из 10

ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
2 из 10

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
3 из 10

От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.

Пожарная машина и автомобиль у жилого дома на улице Зеленой в Химках, в котором произошел взрыв
4 из 10

При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
5 из 10

Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
6 из 10

Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области

На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара в Химках
7 из 10

На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
© Фото : МЧС России

После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
8 из 10

После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.

Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
9 из 10

Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
10 из 10

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 10

ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
2 из 10

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
3 из 10

От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
4 из 10

При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
5 из 10

Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
6 из 10

Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
7 из 10

На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
8 из 10

После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.

© Фото : МЧС России
9 из 10

Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
"На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", - сказала Врадий журналистам.
Она также отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства.
"В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: два мужчины и ребенок. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Все жильцы одной квартиры", - сообщила Врадий.
Она также уточнила РИА Новости, что второй ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 11:42
Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Химках
 
Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)Взрыв в жилом доме в ХимкахСледственный комитет России (СК РФ)ХимкиПроисшествия
 
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