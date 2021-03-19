https://ria.ru/20210319/khimki-1601944967.html

Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Химках

Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Химках

Последствия взрыва в многоквартирном доме на улице Зеленой в Химках попали на камеры очевидцев. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:42

2021-03-19T11:42

2021-03-19T12:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Последствия взрыва в многоквартирном доме на улице Зеленой в Химках попали на камеры очевидцев.На кадрах видео клубы черного дыма, вырывающегося из разбитых окон квартир. Часть обломков балконов разбросана по детской площадке.Как рассказали РИА Новости в МЧС, причиной взрыва, предположительно, стала утечка бытового газа. Обрушились перекрытия между этажами здания на площади 25 квадратных метров, один человек погиб. Под завалами могут находиться люди, одного ребенка спасли. В ликвидации последствий участвуют 57 человек и 15 единиц техники. Пожар уже локализовали.На место ЧП выехали заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев, глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин и прокурор Сергей Забатурин.

московская область (подмосковье)

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках 2021-03-19T11:42 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), химки, происшествия