https://ria.ru/20210319/khimki-1601943304.html

В МЧС назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Химках

В МЧС назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Химках

Причиной ЧП в жилом доме в подмосковных Химках, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:32

2021-03-19T11:32

2021-03-19T13:43

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Причиной ЧП в жилом доме в подмосковных Химках, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Предварительно, газовоздушная смесь", - сказал собеседник агентства.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка.

химки

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2021

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"Хлопок был очень сильный" – старший по дому рассказал о взрыве в Химках Старший по дому, где произошел взрыв, рассказывает о плановых проверках газового оборудования и о пострадавших семьях. 2021-03-19T11:32 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия