https://ria.ru/20210319/khimki-1601937730.html

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках

Один человек погиб при обрушении перекрытий многоэтажного жилого дома в Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:14

2021-03-19T11:14

2021-03-19T12:57

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении перекрытий многоэтажного жилого дома в Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. Дом газифицирован. К ликвидации последствий происшествия привлечены 57 человек и 15 единиц техники.

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия