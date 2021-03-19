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Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках
Один человек погиб при обрушении перекрытий многоэтажного жилого дома в Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:14
2021-03-19T12:57
взрыв в жилом доме в химках
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
химки
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении перекрытий многоэтажного жилого дома в Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. Дом газифицирован. К ликвидации последствий происшествия привлечены 57 человек и 15 единиц техники.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках

11:14 19.03.2021 (обновлено: 12:57 19.03.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииАвтомобили МЧС и скорой помощи на месте взрыва в Химках
Автомобили МЧС и скорой помощи на месте взрыва в Химках - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении перекрытий многоэтажного жилого дома в Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.
Взрыв в жилом доме в Химках
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.

Спасатели выносят ребенка, пострадавшего при взрыве жилого дома на улице Зеленой в Химках
1 из 10

ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
2 из 10

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
3 из 10

От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.

Пожарная машина и автомобиль у жилого дома на улице Зеленой в Химках, в котором произошел взрыв
4 из 10

При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
5 из 10

Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
6 из 10

Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области

На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара в Химках
7 из 10

На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
© Фото : МЧС России

После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
8 из 10

После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.

Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
9 из 10

Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
10 из 10

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 10

ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
2 из 10

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
3 из 10

От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
4 из 10

При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
5 из 10

Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
6 из 10

Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
7 из 10

На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
8 из 10

После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.

© Фото : МЧС России
9 из 10

Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
По его словам, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. Дом газифицирован. К ликвидации последствий происшествия привлечены 57 человек и 15 единиц техники.
 
Взрыв в жилом доме в ХимкахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХимкиПроисшествия
 
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