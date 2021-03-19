После взрыва в Химках под завалами могут находиться два человека
ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.
ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.
По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.
По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.
От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.
От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.
При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.
При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.
Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.
Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.
Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.
Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.
На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.
На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.
После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.
После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.
Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.
Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ЧП произошло в девятиэтажке на Зеленой улице в пятницу утром.
По предварительной информации, в одной из квартир взорвался бытовой газ.
От взрыва частично обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, начался пожар.
При обрушении погибли три человека, двое из них — дети.
Еще семь человек пострадали, их отправили в подмосковные больницы.
Жильцов подъезда, где произошел взрыв, пообещали разместить в ближайшем лицее.
На месте происшествия работают специалисты центра медицины катастроф, скорой помощи и санавиации.
После взрыва в жилом доме СК возбудил уголовное дело.
Следователи и криминалисты тщательно осматривают места ЧП с применением спецтехники.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.