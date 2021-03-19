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После взрыва в Химках под завалами могут находиться два человека

После взрыва в Химках под завалами могут находиться два человека

Перекрытия между двумя этажами обрушились в 9-этажном жилом доме в подмосковных Химках после взрыва, под завалами могут находиться два человека, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:08

2021-03-19T11:08

2021-03-19T12:57

взрыв в жилом доме в химках

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перекрытия между двумя этажами обрушились в 9-этажном жилом доме в подмосковных Химках после взрыва, под завалами могут находиться два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В жилом доме на улице Зеленая разрушены перекрытия между 8-м и 9-м этажами. По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что под завалом могут находиться двое детей.

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках 2021-03-19T11:08 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки, происшествия