https://ria.ru/20210319/frantsiya-1601952809.html

Во Франции усиливают безопасность храмов в перед праздниками конфессий

Во Франции усиливают безопасность храмов в перед праздниками конфессий

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить безопасность храмов и других мест религиозного культа в связи с приближением религиозных праздников трех РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:17

2021-03-19T12:17

2021-03-19T13:14

религия и мировоззрение

религия

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить безопасность храмов и других мест религиозного культа в связи с приближением религиозных праздников трех конфессий."Террористическая угроза присутствует всегда, мы должны быть бдительны. С приближением религиозных праздников я распорядился направить дополнительные средства к местам культа, чтобы обеспечить безопасность сограждан", - написал Дарманен в Twitter.В этом году с 27 марта по 4 апреля иудеи отмечают Песах, 4 апреля католики празднуют Пасху, а на 14 апреля - 13 мая приходится мусульманский пост Рамадан.

https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, twitter