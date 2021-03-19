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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210319/frantsiya-1601952809.html
Во Франции усиливают безопасность храмов в перед праздниками конфессий
Во Франции усиливают безопасность храмов в перед праздниками конфессий
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить безопасность храмов и других мест религиозного культа в связи с приближением религиозных праздников трех РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:17
2021-03-19T13:14
религия и мировоззрение
религия
жеральд дарманен
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить безопасность храмов и других мест религиозного культа в связи с приближением религиозных праздников трех конфессий."Террористическая угроза присутствует всегда, мы должны быть бдительны. С приближением религиозных праздников я распорядился направить дополнительные средства к местам культа, чтобы обеспечить безопасность сограждан", - написал Дарманен в Twitter.В этом году с 27 марта по 4 апреля иудеи отмечают Песах, 4 апреля католики празднуют Пасху, а на 14 апреля - 13 мая приходится мусульманский пост Рамадан.
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религия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, twitter

Во Франции усиливают безопасность храмов в перед праздниками конфессий

12:17 19.03.2021 (обновлено: 13:14 19.03.2021)
 
© AFP 2021 / Thomas CoexФранцузские полицейские патрулируют возле базилики Сакре-Кер в Париже
Французские полицейские патрулируют возле базилики Сакре-Кер в Париже - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AFP 2021 / Thomas Coex
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить безопасность храмов и других мест религиозного культа в связи с приближением религиозных праздников трех конфессий.
"Террористическая угроза присутствует всегда, мы должны быть бдительны. С приближением религиозных праздников я распорядился направить дополнительные средства к местам культа, чтобы обеспечить безопасность сограждан", - написал Дарманен в Twitter.
В этом году с 27 марта по 4 апреля иудеи отмечают Песах, 4 апреля католики празднуют Пасху, а на 14 апреля - 13 мая приходится мусульманский пост Рамадан.
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