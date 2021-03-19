Лучшие фото недели: гонки на быках, укрощение огня и замок корона-людоеда
Певица Доджа Кэт на 63-й церемонии вручения премии "Грэмми".
Певица Доджа Кэт на 63-й церемонии вручения премии "Грэмми".
Участницы празднования "Свияжской масленицы" в Татарстане.
Участницы празднования "Свияжской масленицы" в Татарстане.
Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсах во время празднования Масленицы в Новосибирске.
Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсах во время празднования Масленицы в Новосибирске.
Протесты после похищения и убийства 33-летней Сары Эверард в Лондоне.
Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в Доме культуры имени Октябрьской революции.
Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в Доме культуры имени Октябрьской революции.
Дети помогают женщине получать сок из сахарного тростника в Индии.
Дети помогают женщине получать сок из сахарного тростника в Индии.
Песчаная буря в Пекине.
Люди идут к мавзолею шейха Дауда Бандаги Кирмани в Шергархе, Пенджаб.
Девушка танцует в Тегеране перед праздником Навруз.
Спортсмены тренируются в Бамианской долине в Афганистане.
Владимир Путин на концерте в Лужниках, посвященном семилетию воссоединения Крыма и России.
Владимир Путин на концерте в Лужниках, посвященном семилетию воссоединения Крыма и России.
Празднование Дня святого Патрика в Нью-Йорке.
Дуа Липа выступает на церемонии вручения премии "Грэмми".
Дуа Липа выступает на церемонии вручения премии "Грэмми".
Перформанс художника Сергея Пахомова "Великое Лежание", показанный на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".
Перформанс художника Сергея Пахомова "Великое Лежание", показанный на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".
Участник гонок на быках в Индонезии.
Уличные аниматоры в Ставрополе.
Участница группы поддержки ЦСКА в перерыве матча полуфинала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом".
Участница группы поддержки ЦСКА в перерыве матча полуфинала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом".
Полицейские задерживают участника акции против коронавирусных ограничений в Гааге.
Полицейские задерживают участника акции против коронавирусных ограничений в Гааге.
Участники митинга против военного переворота в Мьянме.
Участники митинга против военного переворота в Мьянме.
Сотрудники коммунальных служб моют после зимы монумент Победы на Поклонной горе в Москве.
Сотрудники коммунальных служб моют после зимы монумент Победы на Поклонной горе в Москве.
Школьный урок в Хайдарабаде, Индия.
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота участвуют в конкурсе полевой выучки "Морской десант" всеармейских международных игр "АрМИ-2021" на полигоне Горностай в Приморском крае.
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота участвуют в конкурсе полевой выучки "Морской десант" всеармейских международных игр "АрМИ-2021" на полигоне Горностай в Приморском крае.
Цветение персиковых деревьев в Испании.
Буддийский монах несет на руках ребенка во время фестиваля хождения по огню у подножия горы Такао в Японии.
Буддийский монах несет на руках ребенка во время фестиваля хождения по огню у подножия горы Такао в Японии.
Ирландские лошади играют в загоне на ферме в Германии.
Ирландские лошади играют в загоне на ферме в Германии.
Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в столице Ливана Бейруте.
Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в столице Ливана Бейруте.
Акция против коронавирусных ограничений во Франции.
Комната с мухами черная львинка (другое их название — черный солдатик) в Сингапуре. Насекомых разводят как альтернативный источник белка и сырье для химической промышленности.
Комната с мухами черная львинка (другое их название — черный солдатик) в Сингапуре. Насекомых разводят как альтернативный источник белка и сырье для химической промышленности.
Участница фаер-шоу выступает на праздновании Масленицы в "Долине Лефкадия" в Краснодарском крае.
Участница фаер-шоу выступает на праздновании Масленицы в "Долине Лефкадия" в Краснодарском крае.
Сожжение инсталляции "Замок корона-людоеда" художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".
Сожжение инсталляции "Замок корона-людоеда" художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".