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Лучшие фото недели: гонки на быках, укрощение огня и замок корона-людоеда
Лучшие фото недели: гонки на быках, укрощение огня и замок корона-людоеда
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 19.03.2021
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коронавирус covid-19
дуа липа
городское хозяйство москвы
сингапур
нью-йорк
пхк цска
протесты
пенджаб (пакистан)
день святого патрика
свияжск
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, дуа липа, городское хозяйство москвы, сингапур, нью-йорк, пхк цска, протесты, пенджаб (пакистан), день святого патрика, свияжск, борис джонсон, никола-ленивец, навруз, масленица, москва, афганистан, новосибирск, германия, гаага, лондон, хайдарабад, нант, ковентри, мьянма, севастополь, краснодарский край, грэмми, приморский край, испания, индонезия, весна, фото, фото

Лучшие фото недели: гонки на быках, укрощение огня и замок корона-людоеда

11:15 19.03.2021 (обновлено: 13:29 19.03.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / The Recording Academy / Kevin Mazur

Певица Доджа Кэт на 63-й церемонии вручения премии "Грэмми".

Доджа Кэт на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
1 из 30

Певица Доджа Кэт на 63-й церемонии вручения премии "Грэмми".

© AFP 2021 / The Recording Academy / Kevin Mazur
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Участницы празднования "Свияжской масленицы" в Татарстане.

Участницы празднования Свияжской масленицы в остров-граде Свияжск в Татарстане
2 из 30

Участницы празднования "Свияжской масленицы" в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсах во время празднования Масленицы в Новосибирске.

Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсах во время празднования Масленицы в Новосибирске
3 из 30

Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсах во время празднования Масленицы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Hannah McKay

Протесты после похищения и убийства 33-летней Сары Эверард в Лондоне.

Протесты после похищения и убийства Сары Эверард в Лондоне
4 из 30

Протесты после похищения и убийства 33-летней Сары Эверард в Лондоне.

© REUTERS / Hannah McKay
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в Доме культуры имени Октябрьской революции.

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
5 из 30

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в Доме культуры имени Октябрьской революции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Дети помогают женщине получать сок из сахарного тростника в Индии.

Индийские дети помогают женщине извлекать сок из сахарного тростника на окраине Хайдарабада, Индия
6 из 30

Дети помогают женщине получать сок из сахарного тростника в Индии.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.
© AFP 2021 / Noel Celis

Песчаная буря в Пекине.

Женщина во время песчаной бури в Пекине
7 из 30

Песчаная буря в Пекине.

© AFP 2021 / Noel Celis
© AFP 2021 / Arif Ali

Люди идут к мавзолею шейха Дауда Бандаги Кирмани в Шергархе, Пенджаб.

Люди идут к мавзолею шейха Дауда Бандаги Кирмани в Шергархе, Пенджаб
8 из 30

Люди идут к мавзолею шейха Дауда Бандаги Кирмани в Шергархе, Пенджаб.

© AFP 2021 / Arif Ali
© AFP 2021 / Atta Kenare

Девушка танцует в Тегеране перед праздником Навруз.

Иранская девушка танцует в Тегеране
9 из 30

Девушка танцует в Тегеране перед праздником Навруз.

© AFP 2021 / Atta Kenare
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Спортсмены тренируются в Бамианской долине в Афганистане.

Спортсмены тренируются в Бамианской долине, Афганистан
10 из 30

Спортсмены тренируются в Бамианской долине в Афганистане.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на концерте в Лужниках, посвященном семилетию воссоединения Крыма и России.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
11 из 30

Владимир Путин на концерте в Лужниках, посвященном семилетию воссоединения Крыма и России.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© AFP 2021 / Ed Jones

Празднование Дня святого Патрика в Нью-Йорке.

Празднование Дня Патрика в Нью-Йорке
12 из 30

Празднование Дня святого Патрика в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Ed Jones
© AFP 2021 / The Recording Academy / Kevin Winter

Дуа Липа выступает на церемонии вручения премии "Грэмми".

Дуа Липа выступает на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
13 из 30

Дуа Липа выступает на церемонии вручения премии "Грэмми".

© AFP 2021 / The Recording Academy / Kevin Winter
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Перформанс художника Сергея Пахомова "Великое Лежание", показанный на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

Сергей Пахомов во время перформанса-омовения Великое Лежание на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
14 из 30

Перформанс художника Сергея Пахомова "Великое Лежание", показанный на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© REUTERS / Antara Foto Agency / Iggoy el Fitra

Участник гонок на быках в Индонезии.

Участник гонок на быках Паку Джави в Индонезии
15 из 30

Участник гонок на быках в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto Agency / Iggoy el Fitra
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Уличные аниматоры в Ставрополе.

Уличные аниматоры в парке Ставрополя
16 из 30

Уличные аниматоры в Ставрополе.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© РИА Новости / КХЛ/POOL / Перейти в фотобанк

Участница группы поддержки ЦСКА в перерыве матча полуфинала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом".

Участница группы поддержки ЦСКА в перерыве матча 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Локомотив (Ярославль)
17 из 30

Участница группы поддержки ЦСКА в перерыве матча полуфинала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом".

© РИА Новости / КХЛ/POOL
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© AFP 2021 / John Thys

Полицейские задерживают участника акции против коронавирусных ограничений в Гааге.

Сотрудники полиции задерживают мужчину во время акции протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Гааге
18 из 30

Полицейские задерживают участника акции против коронавирусных ограничений в Гааге.

© AFP 2021 / John Thys
© AP Photo / STR

Участники митинга против военного переворота в Мьянме.

Участники акции протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма
19 из 30

Участники митинга против военного переворота в Мьянме.

© AP Photo / STR
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб моют после зимы монумент Победы на Поклонной горе в Москве.

Сотрудники коммунальных служб во время помывки монумента Победы на Поклонной горе в Москве
20 из 30

Сотрудники коммунальных служб моют после зимы монумент Победы на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2021 / Noah Seelam

Школьный урок в Хайдарабаде, Индия.

Урок в школе в Хайдарабаде, Индия
21 из 30

Школьный урок в Хайдарабаде, Индия.

© AFP 2021 / Noah Seelam
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота участвуют в конкурсе полевой выучки "Морской десант" всеармейских международных игр "АрМИ-2021" на полигоне Горностай в Приморском крае.

Конкурс Морской десант в Приморском крае
22 из 30

Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота участвуют в конкурсе полевой выучки "Морской десант" всеармейских международных игр "АрМИ-2021" на полигоне Горностай в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© REUTERS / Nacho Doce

Цветение персиковых деревьев в Испании.

Цветение персиковых деревьев в Испании
23 из 30

Цветение персиковых деревьев в Испании.

© REUTERS / Nacho Doce
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Буддийский монах несет на руках ребенка во время фестиваля хождения по огню у подножия горы Такао в Японии.

Буддийский монах несет ребенка на руках на фестивале хождения по огню в Токио, Япония
24 из 30

Буддийский монах несет на руках ребенка во время фестиваля хождения по огню у подножия горы Такао в Японии.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© AP Photo / Michael Probst

Ирландские лошади играют в загоне на ферме в Германии.

Ирландские лошади играют в загоне на ферме в Верхайме, Германия
25 из 30

Ирландские лошади играют в загоне на ферме в Германии.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Hussein Malla

Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в столице Ливана Бейруте.

Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в Бейруте, Ливан
26 из 30

Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в столице Ливана Бейруте.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Stephane Mahe

Акция против коронавирусных ограничений во Франции.

Акция против коронавирусных ограничений в Нанте, Франция
27 из 30

Акция против коронавирусных ограничений во Франции.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Caroline Chia

Комната с мухами черная львинка (другое их название — черный солдатик) в Сингапуре. Насекомых разводят как альтернативный источник белка и сырье для химической промышленности.

Комната с черными мухами-солдатиками в Сингапуре
28 из 30

Комната с мухами черная львинка (другое их название — черный солдатик) в Сингапуре. Насекомых разводят как альтернативный источник белка и сырье для химической промышленности.

© REUTERS / Caroline Chia
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Участница фаер-шоу выступает на праздновании Масленицы в "Долине Лефкадия" в Краснодарском крае.

Участница фаер-шоу выступает на праздновании Масленицы в Долине Лефкадия в Краснодарском крае
29 из 30

Участница фаер-шоу выступает на праздновании Масленицы в "Долине Лефкадия" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сожжение инсталляции "Замок корона-людоеда" художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
30 из 30

Сожжение инсталляции "Замок корона-людоеда" художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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