https://ria.ru/20210319/forum-1601980111.html

Экспертные студии КЭФ-2021 будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре

Экспертные студии КЭФ-2021 будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре

Включения экспертных студий из Москвы, Берлина и Сингапура впервые состоятся в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:07

2021-03-19T14:07

2021-03-19T14:07

александр свинин

александр усс

сингапур (страна)

берлин (город)

экономика

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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Включения экспертных студий из Москвы, Берлина и Сингапура впервые состоятся в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн- и онлайн- форматах. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции."Зарубежные площадки будут организованы при поддержке Торговых представительств России. Гостями студий станут представители деловых и общественных объединений, науки, крупного бизнеса, политики, экономики и культуры. Модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин", - сказал собеседник агентства.В студиях эксперты обсудят темы: "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие.Глава корпорации развития Енисейской Сибири Алексей Ладыженко считает, что несмотря на уменьшенное количество оффлайн участников, аудитория форума вырастет за счет онлайн участников, следящих за мероприятиями на КЭФ. Он отметил, что содержательная повестка останется на таком же признанном высоком уровне."Красноярский экономический форум – знаковое событие как для края, так и для всей России. Следуя лучшим традициям КЭФ, мы предлагаем поиск стратегически ценных решений, опыт реализованных проектов. Мы готовы обсуждать вызовы времени в различных форматах", - цитирует пресс-служба губернатора края Александра Усса.

https://ria.ru/20210216/remont-1597651012.html

https://ria.ru/20210209/ekologiya-1596672398.html

сингапур (страна)

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр свинин, александр усс, сингапур (страна), берлин (город), экономика