https://ria.ru/20210319/erdogan-1601984227.html

Эрдоган обвинил Дамаск в ракетном обстреле турецкой провинции Килис

Эрдоган обвинил Дамаск в ракетном обстреле турецкой провинции Килис

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил вооруженные силы Сирии в ракетном обстреле турецкой провинции Килис. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:24

2021-03-19T14:24

2021-03-19T14:24

война в сирии

минобороны турции

килис (провинция)

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил вооруженные силы Сирии в ракетном обстреле турецкой провинции Килис.Накануне Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии. Пострадавших не было, Турция уведомила об инциденте российскую сторону."Ракеты, которые вчера упали в Килис, были выпущены со стороны режима, и мы ответили, как должны были. Эти атаки неприемлемы, на них мы отвечали и будем отвечать с многократной силой", - сказал Эрдоган журналистам.

https://ria.ru/20210315/perebroska-1601393462.html

килис (провинция)

турция

сирия

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2021

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минобороны турции, килис (провинция), турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире