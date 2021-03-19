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Эрдоган обвинил Дамаск в ракетном обстреле турецкой провинции Килис
Эрдоган обвинил Дамаск в ракетном обстреле турецкой провинции Килис
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил вооруженные силы Сирии в ракетном обстреле турецкой провинции Килис. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:24
2021-03-19T14:24
2021-03-19T14:24
война в сирии
минобороны турции
килис (провинция)
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил вооруженные силы Сирии в ракетном обстреле турецкой провинции Килис.Накануне Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии. Пострадавших не было, Турция уведомила об инциденте российскую сторону."Ракеты, которые вчера упали в Килис, были выпущены со стороны режима, и мы ответили, как должны были. Эти атаки неприемлемы, на них мы отвечали и будем отвечать с многократной силой", - сказал Эрдоган журналистам.
https://ria.ru/20210315/perebroska-1601393462.html
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минобороны турции, килис (провинция), турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире