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Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "роскошным"
Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "роскошным"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил ответ Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джо Байдена. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:10
2021-03-19T14:10
2021-03-19T15:45
джо байден
владимир путин
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АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил ответ Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джо Байдена.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или в понедельник. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
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джо байден, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил ответ Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джо Байдена.
"Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин. — Прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ", — сказал он.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или в понедельник.
В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.
МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.