https://ria.ru/20210319/clubhouse-1601993943.html

Эксперты обнаружили маскирующийся под приложение Clubhouse троян

Эксперты обнаружили маскирующийся под приложение Clubhouse троян

Эксперты международного антивирусного разработчика ESET обнаружили новый троян, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии соцсети... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:03

2021-03-19T15:03

2021-03-19T15:03

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. Эксперты международного антивирусного разработчика ESET обнаружили новый троян, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии соцсети Clubhouse, говорится в сообщении компании.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.Зловред получил название BlackRock и может похищать данные для входа в разные онлайн-сервисы. "Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает "Загрузить с Google Play", приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение", - отметил исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко.Троян после загрузки на устройство использует атаку с наложением вредоносных окон, с помощью которой пытается похитить ученные данные жертвы. При запуске приложения угроза отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Но вместо входа в систему пользователь передает свои учетные данные киберпреступникам.Эксперты отмечают, что среди программ, данные для входа в которые могут похищать киберпреступники, оказались Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank.

https://ria.ru/20210226/troyan-1599126824.html

https://ria.ru/20200110/1563262346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, whatsapp inc., google android, apple ios, twitter, технологии