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Эксперты обнаружили маскирующийся под приложение Clubhouse троян
Эксперты обнаружили маскирующийся под приложение Clubhouse троян
Эксперты международного антивирусного разработчика ESET обнаружили новый троян, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии соцсети... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:03
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. Эксперты международного антивирусного разработчика ESET обнаружили новый троян, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии соцсети Clubhouse, говорится в сообщении компании.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.Зловред получил название BlackRock и может похищать данные для входа в разные онлайн-сервисы. "Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает "Загрузить с Google Play", приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение", - отметил исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко.Троян после загрузки на устройство использует атаку с наложением вредоносных окон, с помощью которой пытается похитить ученные данные жертвы. При запуске приложения угроза отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Но вместо входа в систему пользователь передает свои учетные данные киберпреступникам.Эксперты отмечают, что среди программ, данные для входа в которые могут похищать киберпреступники, оказались Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank.
https://ria.ru/20210226/troyan-1599126824.html
https://ria.ru/20200110/1563262346.html
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РИА Новости
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netflix, whatsapp inc., google android, apple ios, twitter, технологии

Эксперты обнаружили маскирующийся под приложение Clubhouse троян

15:03 19.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости/Прайм. Эксперты международного антивирусного разработчика ESET обнаружили новый троян, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии соцсети Clubhouse, говорится в сообщении компании.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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Зловред получил название BlackRock и может похищать данные для входа в разные онлайн-сервисы. "Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает "Загрузить с Google Play", приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение", - отметил исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко.
Троян после загрузки на устройство использует атаку с наложением вредоносных окон, с помощью которой пытается похитить ученные данные жертвы. При запуске приложения угроза отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Но вместо входа в систему пользователь передает свои учетные данные киберпреступникам.
Эксперты отмечают, что среди программ, данные для входа в которые могут похищать киберпреступники, оказались Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank.
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