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Наука
https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html
Apple готовит MacBook Pro с новым процессором M1X
Apple готовит MacBook Pro с новым процессором M1X
Компания Apple выпустит новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которые получат фирменный ARM-процессор. Об этом в Twitter сообщает LeaksApplePro. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:55
2021-03-19T15:55
наука
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Компания Apple выпустит новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которые получат фирменный ARM-процессор. Об этом в Twitter сообщает LeaksApplePro.Помимо 16-дюймовой модели в Купертино работают над совершенно новой диагональю дисплея для Apple — 14 дюймов. Последнему инсайдеры обещают матрицу, выполненную по технологии miniLED. Ноутбуки получат еще не представленный чип M1X, которому приписывают 12 ядер, работающих на максимальной частоте 3,2 ГГц. Процессор станет старшей версией M1.Ноутбукам приписывают улучшенную систему охлаждения. В Apple якобы намерены вернуть порты USB и HDMI, а также картридер, на отсутствие которых несколько лет жалуются фанаты "яблочной" продукции.Выход новых лэптопов ожидается в конце 2021 года. Инсайдеры утверждают, что в Apple не собираются резко увеличивать цены на MacBook Pro относительно предшественников с процессорами Intel.
https://ria.ru/20210224/apple-1598743605.html
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apple, купертино, технологии

Apple готовит MacBook Pro с новым процессором M1X

15:55 19.03.2021
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsНовые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года
Новые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Компания Apple выпустит новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которые получат фирменный ARM-процессор. Об этом в Twitter сообщает LeaksApplePro.
Помимо 16-дюймовой модели в Купертино работают над совершенно новой диагональю дисплея для Apple — 14 дюймов. Последнему инсайдеры обещают матрицу, выполненную по технологии miniLED. Ноутбуки получат еще не представленный чип M1X, которому приписывают 12 ядер, работающих на максимальной частоте 3,2 ГГц. Процессор станет старшей версией M1.
Ноутбукам приписывают улучшенную систему охлаждения. В Apple якобы намерены вернуть порты USB и HDMI, а также картридер, на отсутствие которых несколько лет жалуются фанаты "яблочной" продукции.
Выход новых лэптопов ожидается в конце 2021 года. Инсайдеры утверждают, что в Apple не собираются резко увеличивать цены на MacBook Pro относительно предшественников с процессорами Intel.
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