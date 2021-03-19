https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html

Apple готовит MacBook Pro с новым процессором M1X

Apple готовит MacBook Pro с новым процессором M1X

Компания Apple выпустит новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которые получат фирменный ARM-процессор. Об этом в Twitter сообщает LeaksApplePro. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:55

2021-03-19T15:55

2021-03-19T15:55

наука

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Компания Apple выпустит новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которые получат фирменный ARM-процессор. Об этом в Twitter сообщает LeaksApplePro.Помимо 16-дюймовой модели в Купертино работают над совершенно новой диагональю дисплея для Apple — 14 дюймов. Последнему инсайдеры обещают матрицу, выполненную по технологии miniLED. Ноутбуки получат еще не представленный чип M1X, которому приписывают 12 ядер, работающих на максимальной частоте 3,2 ГГц. Процессор станет старшей версией M1.Ноутбукам приписывают улучшенную систему охлаждения. В Apple якобы намерены вернуть порты USB и HDMI, а также картридер, на отсутствие которых несколько лет жалуются фанаты "яблочной" продукции.Выход новых лэптопов ожидается в конце 2021 года. Инсайдеры утверждают, что в Apple не собираются резко увеличивать цены на MacBook Pro относительно предшественников с процессорами Intel.

https://ria.ru/20210224/apple-1598743605.html

купертино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, купертино, технологии