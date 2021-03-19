https://ria.ru/20210319/allergiya-1601913920.html

Врачи рассказали, как подготовиться к сезону аллергий

Врачи рассказали, как подготовиться к сезону аллергий

Чтобы правильно подготовиться к сезону аллергий, нужно заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:03

2021-03-19T07:03

2021-03-19T07:03

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общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чтобы правильно подготовиться к сезону аллергий, нужно заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов, а такие симптомы как ломота в суставах, слабость, вялость, повышение температуры могут свидетельствовать об инфекционном процессе, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.По её словам, стоит проконсультироваться с врачом за две недели до начала обычного сезонного обострения болезни для назначения профилактических препаратов. Прием профилактических препаратов следует продолжить до конца сезона пыления. Необходима повторная консультация в период клинических проявлений заболевания для коррекции терапии, оценки состояния, определения дополнительных назначений."Если вы почувствовали затруднённое дыхание, хрипы или свист в груди, нужно обязательно обратиться к врачу, это может быть дебютом бронхиальной астмы. Очень важно пациентам даже с лёгкими проявлениями сезонной аллергии обращаться к врачам-аллергологам для выяснения причины аллергии, чтобы начать в осенний период лечение аллергенами", - объяснила врач.В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина рассказала, что самостоятельно иногда очень сложно различить - аллергия это или инфекционный процесс.По ее словам, аллергикам можно и нужно вакцинироваться от коронавируса. "Аллергия не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Если пациент уже находится в стадии обострения аллергии, то в таких случаях вакцинацию можно провести при достижении ремиссии. Также особенно важно привиться пожилым москвичам, так как они чаще всего тяжело переносят заболевание", - подчеркнула Мухина.

https://ria.ru/20210221/allergiya-1598453248.html

https://ria.ru/20210206/allergiya-1596269995.html

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