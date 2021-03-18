Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/zatoplenie-1601865784.html
Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление
Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление
Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:29
2021-03-18T20:15
западная сибирь
курганская область
санкт-петербург
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592674985_0:44:2000:1168_1920x0_80_0_0_9819a39200aba0d2499d6069fdaac679.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит URA.ru.По словам специалиста, Санкт-Петербург, Западную Сибирь, Курганскую область и восток Челябинской может затопить, из-за того что эти территории находятся ниже уровня Мирового океана. Пестрякова уточнила, что в Санкт-Петербурге это может произойти не только из-за глобального потепления.Климатолог заверила, что ученые успеют найти выход из климатической катастрофы, потому что этот процесс растянется на многие десятилетия.
https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html
западная сибирь
курганская область
санкт-петербург
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592674985_63:0:1840:1333_1920x0_80_0_0_7341560d4bb9844eb023f8589f282df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
западная сибирь, курганская область, санкт-петербург, челябинская область

Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление

18:29 18.03.2021 (обновлено: 20:15 18.03.2021)
 
© Depositphotos / Merrillie Море
Море - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / Merrillie
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит URA.ru.
По словам специалиста, Санкт-Петербург, Западную Сибирь, Курганскую область и восток Челябинской может затопить, из-за того что эти территории находятся ниже уровня Мирового океана.
Пестрякова уточнила, что в Санкт-Петербурге это может произойти не только из-за глобального потепления.
"Дело в том, что поднимается балтийский щит — это так называемые неотектонические движения", — сказала эксперт.
Климатолог заверила, что ученые успеют найти выход из климатической катастрофы, потому что этот процесс растянется на многие десятилетия.
Девушка на Красной площади в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 21:40
России предрекли катастрофически долгое лето
 
Западная СибирьКурганская областьСанкт-ПетербургЧелябинская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Военные атташе из 34 стран привились "Спутником V"
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57Россиянин признал себя виновным в подготовке кибератаки в США
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Лента новостейМолния