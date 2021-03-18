https://ria.ru/20210318/zatoplenie-1601865784.html

Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление

Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление

Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:29

2021-03-18T18:29

2021-03-18T20:15

западная сибирь

курганская область

санкт-петербург

челябинская область

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит URA.ru.По словам специалиста, Санкт-Петербург, Западную Сибирь, Курганскую область и восток Челябинской может затопить, из-за того что эти территории находятся ниже уровня Мирового океана. Пестрякова уточнила, что в Санкт-Петербурге это может произойти не только из-за глобального потепления.Климатолог заверила, что ученые успеют найти выход из климатической катастрофы, потому что этот процесс растянется на многие десятилетия.

https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html

западная сибирь

курганская область

санкт-петербург

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная сибирь, курганская область, санкт-петербург, челябинская область