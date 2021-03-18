https://ria.ru/20210318/zatoplenie-1601865784.html
Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление
Климатолог назвала регионы России, которым грозит затопление
Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:29
2021-03-18T18:29
2021-03-18T20:15
западная сибирь
курганская область
санкт-петербург
челябинская область
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова назвала регионы России, которым грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит URA.ru.По словам специалиста, Санкт-Петербург, Западную Сибирь, Курганскую область и восток Челябинской может затопить, из-за того что эти территории находятся ниже уровня Мирового океана. Пестрякова уточнила, что в Санкт-Петербурге это может произойти не только из-за глобального потепления.Климатолог заверила, что ученые успеют найти выход из климатической катастрофы, потому что этот процесс растянется на многие десятилетия.
https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html
западная сибирь
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западная сибирь, курганская область, санкт-петербург, челябинская область