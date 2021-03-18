https://ria.ru/20210318/zarplaty-1601824979.html

Советник губернатора оценил высказывание орловского чиновника о зарплатах

Советник губернатора оценил высказывание орловского чиновника о зарплатах

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова, удивившегося отказу... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:10

2021-03-18T15:10

2021-03-18T17:26

орловская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601802352_0:54:1200:729_1920x0_80_0_0_afaf772a797757e0c90837e2866edacc.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова, удивившегося отказу местных жителей работать за 15 тысяч рублей в месяц. "Александр Сотников действительно профессионал. По нашим рейтингам, он один из самых активных чиновников своего профиля", — заявил Лежнев в комментарии порталу "Подъем". Он пояснил, что СМИ обратили внимание лишь на часть высказывания Сотникова, и что тот объяснил губернатору, как было на самом деле. "Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло", — подытожил собеседник. Ранее СМИ писали, что Сотников на одном из совещаний удивился отказу жителей работать за 15-18 тысяч рублей, а также их стремлению переезжать ради работы в Москву. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс.Позднее чиновник объяснил свои слова тем, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.Сотников подчеркнул, что как госслужащий не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".Региональные власти, комментируя высказывание чиновника, ранее также подчеркнули, что что его цитату вырвали из контекста общего доклада, а Сотников говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся после октября прошлого года. Как объяснили представители администрации, весной прошлого года безработным в качестве поддержки доплачивали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше минимальной — 15-20 тысяч. Именно эти слова, как отмечается, и удивили чиновника.

https://ria.ru/20200513/1571359679.html

https://ria.ru/20200308/1568311725.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, общество