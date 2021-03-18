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Советник губернатора оценил высказывание орловского чиновника о зарплатах
Советник губернатора оценил высказывание орловского чиновника о зарплатах
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова, удивившегося отказу... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:10
2021-03-18T15:10
2021-03-18T17:26
орловская область
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова, удивившегося отказу местных жителей работать за 15 тысяч рублей в месяц. "Александр Сотников действительно профессионал. По нашим рейтингам, он один из самых активных чиновников своего профиля", — заявил Лежнев в комментарии порталу "Подъем". Он пояснил, что СМИ обратили внимание лишь на часть высказывания Сотникова, и что тот объяснил губернатору, как было на самом деле. "Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло", — подытожил собеседник. Ранее СМИ писали, что Сотников на одном из совещаний удивился отказу жителей работать за 15-18 тысяч рублей, а также их стремлению переезжать ради работы в Москву. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс.Позднее чиновник объяснил свои слова тем, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.Сотников подчеркнул, что как госслужащий не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".Региональные власти, комментируя высказывание чиновника, ранее также подчеркнули, что что его цитату вырвали из контекста общего доклада, а Сотников говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся после октября прошлого года. Как объяснили представители администрации, весной прошлого года безработным в качестве поддержки доплачивали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше минимальной — 15-20 тысяч. Именно эти слова, как отмечается, и удивили чиновника.
https://ria.ru/20200513/1571359679.html
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орловская область, общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Советник губернатора Орловской области
Сергей Лежнев выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова, удивившегося отказу местных жителей работать за 15 тысяч рублей в месяц.
"Александр Сотников действительно профессионал. По нашим рейтингам, он один из самых активных чиновников своего профиля", — заявил Лежнев в комментарии порталу "Подъем
".
Он пояснил, что СМИ обратили внимание лишь на часть высказывания Сотникова, и что тот объяснил губернатору, как было на самом деле.
"Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло", — подытожил собеседник.
Ранее СМИ писали, что Сотников на одном из совещаний удивился отказу жителей работать за 15-18 тысяч рублей, а также их стремлению переезжать ради работы в Москву
. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс.
Позднее чиновник объяснил свои слова тем, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.
Сотников подчеркнул, что как госслужащий не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".
Региональные власти, комментируя высказывание чиновника, ранее также подчеркнули, что что его цитату вырвали из контекста общего доклада, а Сотников говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся после октября прошлого года. Как объяснили представители администрации, весной прошлого года безработным в качестве поддержки доплачивали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше минимальной — 15-20 тысяч. Именно эти слова, как отмечается, и удивили чиновника.