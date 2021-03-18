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YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым"
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым"
Американский видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым", сообщил РИА Новости директор телеканала Александр Минаков. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:18
2021-03-18T18:43
андрей кондрашов
мария захарова
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вгтрк
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым", сообщил РИА Новости директор телеканала Александр Минаков.Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым" и угрожает заблокировать его полностью. Причина — публикация двухлетней давности, которая вышла 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР". В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны."Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали", — сказал РИА Новости Минаков.По его мнению, причина блокировки телеканала была абсурдна.По его словам, видеохроника была взята из программы немецко-французского телеканала Arte."Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", — сказал директор телеканала.Аккаунт телеканала насчитывает почти 45 тысяч подписчиков, ежемесячно на нем около трех миллионов просмотров.Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автор которого — первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Сам он в беседе с РИА Новости связал это с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства.
https://ria.ru/20210317/shariy-1601646290.html
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андрей кондрашов, мария захарова, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вгтрк, украина, общество

YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым"

18:18 18.03.2021 (обновлено: 18:43 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым", сообщил РИА Новости директор телеканала Александр Минаков.
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым" и угрожает заблокировать его полностью. Причина — публикация двухлетней давности, которая вышла 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР". В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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"Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали", — сказал РИА Новости Минаков.
По его мнению, причина блокировки телеканала была абсурдна.

"В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам, как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд", — сказал Минаков.

По его словам, видеохроника была взята из программы немецко-французского телеканала Arte.
"Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", — сказал директор телеканала.
Аккаунт телеканала насчитывает почти 45 тысяч подписчиков, ежемесячно на нем около трех миллионов просмотров.
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Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автор которого — первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Сам он в беседе с РИА Новости связал это с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства.
 
Андрей КондрашовМария ЗахароваYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВГТРКУкраинаОбщество
 
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