YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым"
18:18 18.03.2021 (обновлено: 18:43 18.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым", сообщил РИА Новости директор телеканала Александр Минаков.
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым" и угрожает заблокировать его полностью. Причина — публикация двухлетней давности, которая вышла 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР". В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны.
"Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали", — сказал РИА Новости Минаков.
По его мнению, причина блокировки телеканала была абсурдна.
"В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам, как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд", — сказал Минаков.
По его словам, видеохроника была взята из программы немецко-французского телеканала Arte.
"Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", — сказал директор телеканала.
Аккаунт телеканала насчитывает почти 45 тысяч подписчиков, ежемесячно на нем около трех миллионов просмотров.
Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автор которого — первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Сам он в беседе с РИА Новости связал это с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства.