https://ria.ru/20210318/vostochnyy-1601759750.html

Стало известно время первого в 2021 году пуска с космодрома Восточный

Стало известно время первого в 2021 году пуска с космодрома Восточный

Запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:01

2021-03-18T10:01

2021-03-18T10:01

наука

земля

arianespace

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589938867_0:25:583:353_1920x0_80_0_0_610ac1e6f875da9e03faa3271d6af474.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Пуск запланирован на 25 марта в 5.47 мск (11.47 по местному времени)", - сказал собеседник агентства.Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а также возможны еще два запуска.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210226/luna-1599183419.html

https://ria.ru/20210222/raketa-1598525870.html

земля

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, arianespace, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)