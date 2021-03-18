Стало известно время первого в 2021 году пуска с космодрома Восточный
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Пуск запланирован на 25 марта в 5.47 мск (11.47 по местному времени)", - сказал собеседник агентства.
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Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а также возможны еще два запуска.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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