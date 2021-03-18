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Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград
Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград
Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:28
2021-03-18T15:28
2021-03-18T16:25
ту-22м3
миг-31
с-400 «триумф»
нато
польша
калининградская область
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina.Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, описал возможный сценарий захвата российского эксклава силами польской армии, входящей в НАТО. Однако штабные учения в Польше показали, что в случае войны с Россией вооруженные силы страны будут уничтожены за несколько дней.Автор статьи напомнил, что в эксклаве площадью 15 тысяч квадратных километров размещены ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО С-400. Он напомнил о наличии у России бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести ядерные ракеты, а также истребителях МиГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал".По его словам, весь этот арсенал позволяет России наносить дальние разрушительные удары по странам Североатлантического альянса. Колоссальные бронетанковые войска страны под прикрытием систем ПВО и истребителей всегда были "кошмарным сном" НАТО.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее подчеркивал, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, и призывал западных коллег прекратить "заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ту-22м3, миг-31, с-400 «триумф», нато, польша, калининградская область
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina.
Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, описал
возможный сценарий захвата российского эксклава силами польской армии, входящей в НАТО
. Однако штабные учения в Польше показали, что в случае войны с Россией вооруженные силы страны будут уничтожены за несколько дней.
Автор статьи напомнил, что в эксклаве площадью 15 тысяч квадратных километров размещены ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО С-400. Он напомнил о наличии у России бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести ядерные ракеты, а также истребителях МиГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал".
По его словам, весь этот арсенал позволяет России наносить дальние разрушительные удары по странам Североатлантического альянса. Колоссальные бронетанковые войска страны под прикрытием систем ПВО и истребителей всегда были "кошмарным сном" НАТО.
"Калининград — это острый нож, приставленный к горлу альянса. Его существование всегда мешало западным странам опрометчиво действовать в российском вопросе", — отмечается в статье.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее подчеркивал, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, и призывал западных коллег прекратить "заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>