https://ria.ru/20210318/udar-1601828247.html

Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград

Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград

Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:28

2021-03-18T15:28

2021-03-18T16:25

ту-22м3

миг-31

с-400 «триумф»

нато

польша

калининградская область

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina.Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, описал возможный сценарий захвата российского эксклава силами польской армии, входящей в НАТО. Однако штабные учения в Польше показали, что в случае войны с Россией вооруженные силы страны будут уничтожены за несколько дней.Автор статьи напомнил, что в эксклаве площадью 15 тысяч квадратных километров размещены ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО С-400. Он напомнил о наличии у России бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести ядерные ракеты, а также истребителях МиГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал".По его словам, весь этот арсенал позволяет России наносить дальние разрушительные удары по странам Североатлантического альянса. Колоссальные бронетанковые войска страны под прикрытием систем ПВО и истребителей всегда были "кошмарным сном" НАТО.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее подчеркивал, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, и призывал западных коллег прекратить "заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/nato-1601422068.html

польша

калининградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22м3, миг-31, с-400 «триумф», нато, польша, калининградская область