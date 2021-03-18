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Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград
Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград
Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:28
2021-03-18T16:25
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina.Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, описал возможный сценарий захвата российского эксклава силами польской армии, входящей в НАТО. Однако штабные учения в Польше показали, что в случае войны с Россией вооруженные силы страны будут уничтожены за несколько дней.Автор статьи напомнил, что в эксклаве площадью 15 тысяч квадратных километров размещены ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО С-400. Он напомнил о наличии у России бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести ядерные ракеты, а также истребителях МиГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал".По его словам, весь этот арсенал позволяет России наносить дальние разрушительные удары по странам Североатлантического альянса. Колоссальные бронетанковые войска страны под прикрытием систем ПВО и истребителей всегда были "кошмарным сном" НАТО.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее подчеркивал, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, и призывал западных коллег прекратить "заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/nato-1601422068.html
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ту-22м3, миг-31, с-400 «триумф», нато, польша, калининградская область

Китайский портал оценил шансы НАТО захватить Калининград

15:28 18.03.2021 (обновлено: 16:25 18.03.2021)
 
© Фото : Sgt. Arturo GuzmanВоенные НАТО на учениях в Польше
Военные НАТО на учениях в Польше - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Sgt. Arturo Guzman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооружения, которыми Россия располагает в Калининградской области, едва ли позволят НАТО захватить этот регион, пишет китайский портал Sina.
Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, описал возможный сценарий захвата российского эксклава силами польской армии, входящей в НАТО. Однако штабные учения в Польше показали, что в случае войны с Россией вооруженные силы страны будут уничтожены за несколько дней.
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 20:32
NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны
Автор статьи напомнил, что в эксклаве площадью 15 тысяч квадратных километров размещены ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО С-400. Он напомнил о наличии у России бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести ядерные ракеты, а также истребителях МиГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал".
По его словам, весь этот арсенал позволяет России наносить дальние разрушительные удары по странам Североатлантического альянса. Колоссальные бронетанковые войска страны под прикрытием систем ПВО и истребителей всегда были "кошмарным сном" НАТО.

"Калининград — это острый нож, приставленный к горлу альянса. Его существование всегда мешало западным странам опрометчиво действовать в российском вопросе", — отмечается в статье.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее подчеркивал, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, и призывал западных коллег прекратить "заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 09:47
Украина провела учения с НАТО в Черном море
 
Ту-22М3МиГ-31С-400 «Триумф»НАТОПольшаКалининградская область
 
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