https://ria.ru/20210318/twitter-1601775546.html

Хинштейн рассказал о перспективе блокировки Twitter

Хинштейн рассказал о перспективе блокировки Twitter

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Twitter будет заблокирован на территории России, если его администрация не начнет диалог РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:25

2021-03-18T11:25

2021-03-18T11:50

александр хинштейн

twitter

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Twitter будет заблокирован на территории России, если его администрация не начнет диалог с российской властью."Если за эти 30 дней администрация Twitter не начнет какого-либо диалога с российской властью, не начнет удалять те откровенно негативные твиты, которые являются абсолютным злом для всех, это детская порнография, призывы к суициду, пропаганда наркотиков, его сигнал заблокируют", - сказал Хинштейн в интервью "Парламентской газете".Депутат отметил, что в случае возможной блокировки Twitter будет учтен опыт Telegram."История с Telegram 2.0, которым нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN, это некое лукавство. За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось. Во-первых, заработал закон о суверенном интернете... К VPN сегодня точно так же доступ может быть ограничен", - добавил Хинштейн.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство пока взяло паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии. Он пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети, отметив, что пока ведомству не удалось войти в прямой диалог с руководством компании Twitter.

https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html

https://ria.ru/20210317/rogozin-1601626388.html

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александр хинштейн, twitter, общество