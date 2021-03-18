https://ria.ru/20210318/tsifrovizatsiya-1601758152.html
Вице-премьер на форуме в Якутии назвал главную проблему цифровизации
Вице-премьер на форуме в Якутии назвал главную проблему цифровизации
Критичная нехватка IT-специалистов мешает процессу цифровой трансформации в России, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:52
2021-03-18T09:52
2021-03-18T09:52
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
дмитрий чернышенко
северо-восточный федеральный университет
якутск
общество
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ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Критичная нехватка IT-специалистов мешает процессу цифровой трансформации в России, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной дискуссии в Северо-Восточном федеральном университете.Вице-премьер РФ в четверг принял участие в пленарной дискуссии "Устойчивое развитие геостратегических территорий России" в рамках форума "Университеты и развитие геостратегических территорий России", проводимого СВФУ в Якутске."Цифровая трансформация - одна из национальных целей, причем капиталоемкая не только в финансовом смысле. Критичным для реализации цифровой трансформации оказался человеческий ресурс. При нарастающей скорости развития технологий мы столкнулись с дефицитом кадров. Я уже озвучивал эту цифру: не хватает до 1 миллиона профессионалов. Ситуация в этой сфере требует скоординированных усилий наших образовательных организаций, профильных органов власти и бизнеса для подготовки IT-специалистов", - отметил Чернышенко.Он напомнил, что в начале марта на встрече с ректорами в "Иннополисе" были определены основные ориентиры для достижения цели по подготовке профессиональных кадров."Они касаются актуализации федеральных образовательных стандартов, формирования у преподавателей необходимых цифровых компетенций, назначения проректоров, ответственных за цифровую трансформацию в каждом вузе, появление соответствующих разделов в программах развития университетов и ряд других", - сказал вице-премьер."Знаю, что здесь, в СВФУ, эту инициативу по определению руководителя цифровой трансформации уже поддержали. И я прошу всех участников форума обсудить практическое приземление в вузах предложений, сформулированных на совещании в "Иннополисе", - призвал зампред РФ.
https://ria.ru/20210318/yakutiya-1601753880.html
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республика саха (якутия), дмитрий чернышенко, северо-восточный федеральный университет, якутск, общество
ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости.
Критичная нехватка IT-специалистов мешает процессу цифровой трансформации в России, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
на пленарной дискуссии в Северо-Восточном федеральном университете
.
Вице-премьер РФ в четверг принял участие в пленарной дискуссии "Устойчивое развитие геостратегических территорий России" в рамках форума "Университеты и развитие геостратегических территорий России", проводимого СВФУ в Якутске
.
"Цифровая трансформация - одна из национальных целей, причем капиталоемкая не только в финансовом смысле. Критичным для реализации цифровой трансформации оказался человеческий ресурс. При нарастающей скорости развития технологий мы столкнулись с дефицитом кадров. Я уже озвучивал эту цифру: не хватает до 1 миллиона профессионалов. Ситуация в этой сфере требует скоординированных усилий наших образовательных организаций, профильных органов власти и бизнеса для подготовки IT-специалистов", - отметил Чернышенко.
Он напомнил, что в начале марта на встрече с ректорами в "Иннополисе" были определены основные ориентиры для достижения цели по подготовке профессиональных кадров.
"Они касаются актуализации федеральных образовательных стандартов, формирования у преподавателей необходимых цифровых компетенций, назначения проректоров, ответственных за цифровую трансформацию в каждом вузе, появление соответствующих разделов в программах развития университетов и ряд других", - сказал вице-премьер.
"Знаю, что здесь, в СВФУ, эту инициативу по определению руководителя цифровой трансформации уже поддержали. И я прошу всех участников форума обсудить практическое приземление в вузах предложений, сформулированных на совещании в "Иннополисе", - призвал зампред РФ.