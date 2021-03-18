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Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов
Минсельхоз РФ отмечает снижение стоимости зерновых культур в России, а также стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты, говорится в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:45
2021-03-18T19:45
джамбулат хатуов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ отмечает снижение стоимости зерновых культур в России, а также стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты, говорится в сообщении министерства по итогам очередного заседания оперативного штаба в Минсельхозе."В настоящее время, по данным регионов, ситуация с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на нее стабильна. В частности, в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры. Также стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу", - сообщает ведомство.Одновременно отмечается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение стоимости в плодоовощной группе. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов указал, что ключевой задачей отрасли является обеспечение внутреннего рынка продукцией в необходимом объеме, а также качественное проведение посевной кампании.На заседании обсуждался также вопрос проведения весенних полевых работ. Посевная стартовала в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на данный момент яровыми культурами засеяно 194,4 тысячи гектаров. Подкормка озимых зерновых культур в целом по стране произведена на площади 4 миллиона гектаров.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, была введена квота на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои, повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.
https://ria.ru/20210317/tseny-1601708468.html
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джамбулат хатуов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов

19:45 18.03.2021
 
© Depositphotos / cookelmaЖенщина берет молоко из холодильника
Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / cookelma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ отмечает снижение стоимости зерновых культур в России, а также стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты, говорится в сообщении министерства по итогам очередного заседания оперативного штаба в Минсельхозе.
"В настоящее время, по данным регионов, ситуация с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на нее стабильна. В частности, в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры. Также стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу", - сообщает ведомство.
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Одновременно отмечается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение стоимости в плодоовощной группе. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов указал, что ключевой задачей отрасли является обеспечение внутреннего рынка продукцией в необходимом объеме, а также качественное проведение посевной кампании.
На заседании обсуждался также вопрос проведения весенних полевых работ. Посевная стартовала в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на данный момент яровыми культурами засеяно 194,4 тысячи гектаров. Подкормка озимых зерновых культур в целом по стране произведена на площади 4 миллиона гектаров.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
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Кроме того, была введена квота на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои, повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.
 
Джамбулат ХатуовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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